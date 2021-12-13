Павло Зібров ошелешив заявою про весілля: "ми вже знаємо, які будуть плаття і кільця"
Павло Зібров зізнався, що готується до весілля своєї дочки Діани, яка вже 5 років зустрічається зі своїм коханим. Народний артист України зізнався, що через пандемію торжество все ніяк не проведуть.
Про це він розповів телеканалу "Україна".
"Не хочеться, щоб там було 20 або 30 гостей. Хочеться трохи більше, щоб і друзі з шоу-бізнесу прийшли. Ми вже знаємо, яке у Діани буде плаття, які обручки - це дизайнерська робота, тому що вона все-таки в колі художників виросла", - заявив співак.
Зібров також розповів про те, що в 2022 році його дочці виповниться 25 років. Сім'я теж обов'язково відзначатиме цю подію. На свято планують запросити і друзів, і співробітників Діани.
Дівчина працює піар-директором свого батька. Зібров зізнався, що вона іноді його перукар, візажист, і навіть SMM-фахівець.
Нагадаємо, Павло Зібров разом з родиною живе в розкішному заміському маєтку під Києвом. Відмінна риса його саду - велика кількість квітів. На території є також ставок і город, а основний господар всіх рослин - сам артист.
Ми також писали про те, що Павло Зібров здивував шанувальників своїми архівними фото, на яких видно, як він виглядав без вусів.