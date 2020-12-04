Пациентов выписывают умирать: в больницах Ровно ситуация критическая

В Ровно и области сложилась катастрофическая ситуация в больницах. Там, как и во многих других областях страны, не хватает кислорода для пациентов, а все отделения забиты больными. Кроме того, есть информация, что в области очень искажена статистика по умершим от коронавируса. Людей просто выписывают домой, если тест на COVID-19 отрицательный. При этом у них низкая сатурация и они нуждаются в поддержке кислородом, которого нет. И если человек умирает дома, то в его справке о смерти не пишут, что он был болен коронавирусом.

В некоторых больницах Ровно и области больными заняты все койки, а в некоторых – только часть. Как пишет издание OBOZREVATEL, это связано с плохо организованной логистикой госпитализации пациентов. Кроме того, не все руководители медучреждений согласны разворачивать у себя госпитали для больных с COVID-19.

Местные чиновники отказались отдавать для больных центральную городскую больницу и аргументировали этот тем, что там работает неврологическое и челюстно-лицевое отделение, которые очень нужны. В больнице всего 80 кислородных точек и за последние полгода никто не озаботился тем, чтобы их расширить.

В области мест для госпитализации не хватает и чиновники рассматривают варианты перепрофилизации медучреждений в Дубенском, Костопольском, Сарненском и Рокитневском районах.

Волонтеры рассказывают, что со статистикой в области не все гладко и смертность очень занижена. Как объяснил волонтер из Ровно Виктория Шинкаренко, пациенты умирают не сразу в больнице, а через некоторое время дома, куда их выписали долечиваться.

"После того как люди заразились коронавирусом, у них повредились легкие на 50-70%. И они стали кислородозависимыми. В больнице пациенты прошли лечение медпрепаратами, и теперь предстоит долгая реабилитация кислородом. Но поскольку у них уже выработаны антитела, а тест отрицательный, то их выписывают. Я понимаю врачей, они уже не имеют права держать таких пациентов в больнице, нужно освобождать места для новых больных. И если человек уже дома без кислорода умирает, то в причине смерти указывают сердечную недостаточность либо еще что-то. Но то, что на самом деле человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом, никто не пишет", - рассказала волонтер.

Она сейчас постоянно добывает кислородные концентраторы, чтобы дать шанс таким больным выжить в домашних условиях. Она еще весной предлагала чиновникам купить кислородные генераторы – станции, которые вырабатывают кислород из воздуха. Это помогло бы сэкономить по одному миллиону гривен в месяц, так как кислород приходится везти в Ровно со Львова.

"Такая станция обойдется в 5 млн грн, но вы каждый месяц будете экономить по миллиону гривен на том, что везете кислород со Львова в Ровно. Каждый день – это примерно 40 тысяч гривен. Если машина по пути ломается или на производстве что-то случилось, то все останавливается. Когда нет вовремя этого кислорода, то санитарка или медсестра ночью выходит и переключает кислород на десять баллонов, которые стоят про запас на такие случаи. Разве это дело", - добавила Шинкаренко.

Она рассказала, что кислородных точек в Ровно не хватает, а чиновники в свои отчеты записывают даже то, что привозят волонтеры.

"У них в палате на четырех пациентов оборудована только одна кислородная точка. И они пишут, что у них четыре кислородных места. А то, что они дают людям дышать по очереди, об этом они не сообщают. Я не могу добиться от областных властей, которые говорят, что у них 1500 ковидных коек, так сколько же из них на самом деле подключены к кислородным точкам? Эту информацию не дают", - рассказала волонтер.

Сколько больных на самом деле в области – узнать невозможно. Всю статистику можно смело умножать на пять, так как многие семьи, в которых есть больные, уже не проводят дорогие тесты каждому члену семьи. Они понимают, что больны коронавирусом и, если случай не сложный – просто лечатся дома. И в статистику не попадают.

В Ровно также сложилась проблема с медиками – не хватает врачей и младшего медицинского персонала. Еще в начале пандемии начали увольняться санитарки, так как это женщины из группы риска и за 3-4 тысячи гривен умирать никто не хочет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Николаеве врачи спят на полу, а кислорода всем пациентам не хватает.

А также рассказывали о том, что в одесской больнице пациенты лежат в одной палате с умершими от COVID-19.