Пацієнтів виписують вмирати: у лікарнях Рівного ситуація критична

В Рівному та області склалася катастрофічна ситуація в лікарнях. Там, як і в багатьох інших областях країни, не вистачає кисню для пацієнтів, а всі відділення забиті хворими. Крім того, є інформація, що в області дуже спотворена статистика по померлим від коронавірусу. Людей просто виписують додому, якщо тест на COVID-19 негативний. При цьому у них низька сатурація і вони потребують підтримки киснем, якого немає. І якщо людина помирає вдома, то в довідці про смерть не пишуть, що він був хворий на коронавірус.

У деяких лікарнях Рівного та області хворими зайняті всі ліжка, а в деяких – тільки частина. Як пише видання OBOZREVATEL, це пов'язано з погано організованою логістикою госпіталізації пацієнтів. Крім того, не всі керівники медустанов згодні розгортати в себе шпиталі для хворих з COVID-19.

Місцеві чиновники відмовилися віддавати для хворих центральну міську лікарню та аргументували це тим, що там працює неврологічне та щелепно-лицьове відділення, які дуже потрібні. В лікарні всього 80 кисневих точок і за останні пів року ніхто не переймався тим, щоб їх розширити.

В області місць для госпіталізації не вистачає і чиновники розглядають варіанти перепрофілізації медустанов у Дубенському, Костопільському, Сарненському та Рокитнівському районах.

Волонтери розповідають, що зі статистикою в області не все гладко і смертність дуже занижена. Як пояснив волонтер з Рівного Вікторія Шинкаренко, пацієнти вмирають не відразу в лікарні, а через деякий час вдома, куди їх виписали доліковуватися.

"Після того, як люди заразилися коронавірусом, у них пошкоджені легені на 50-70%. І вони стали киснезалежними. У лікарні пацієнти пройшли лікування медпрепаратами, і тепер попереду довга реабілітація киснем. Але оскільки у них вже вироблені антитіла, а тест негативний, то їх виписують. Я розумію лікарів, вони вже не мають права тримати таких пацієнтів у лікарні, потрібно звільняти місце для нових хворих. І якщо людина вже вдома без кисню помирає, то причинами смерті вказують серцеву недостатність або ще щось. Але те, що насправді людина померла від ускладнень, викликаних коронавірусом, ніхто не пише", - розповіла волонтер.

Вона зараз постійно здобуває кисневі концентратори, щоб дати шанс таким хворим вижити в домашніх умовах. Вона ще навесні пропонувала чиновникам купити кисневі генератори – станції, які виробляють кисень з повітря. Це допомогло б заощадити по одному мільйону гривень на місяць, оскільки кисень доводиться везти в Рівне зі Львова.

"Така станція обійдеться в 5 млн грн, але ви щомісяця будете економити по мільйону гривень на тому, що везете кисень зі Львова в Рівне. Кожен день – це приблизно 40 тисяч гривень. Якщо машина по дорозі ламається або на виробництві щось сталося, то все зупиняється. Коли немає вчасно цього кисню, то санітарка або медсестра вночі виходить і перемикає кисень на десять балонів, які тримають про запас на такі випадки. Хіба це справа", - додала Шинкаренко.

Вона розповіла, що кисневих точок в Рівному не вистачає, а чиновники у свої звіти записують навіть те, що привозять волонтери.

"У них в палаті на чотирьох пацієнтів обладнана тільки одна киснева точка. І вони пишуть, що у них чотири кисневих місця. А те, що вони дають людям дихати по черзі, про це вони не повідомляють. Я не можу домогтися від обласної влади, які кажуть, що у них 1500 ковідних ліжок, так скільки ж з них насправді підключені до кисневих точок? Цю інформацію не дають", - розповіла волонтер.

Скільки хворих насправді в області – дізнатися неможливо. Всю статистику можна сміливо множити на п'ять, через те, що багато сімей, в яких є хворі, вже не проводять дорогі тести кожному члену сім'ї. Вони розуміють, що хворі на коронавірус і, якщо випадок не складний – просто лікуються вдома. І в статистику не потрапляють.

В Рівному також склалася проблема з медиками – не вистачає лікарів та молодшого медичного персоналу. Ще на початку пандемії почали звільнятися санітарки, оскільки це жінки з групи ризику і за 3-4 тисячі гривень вмирати ніхто не хоче.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Миколаєві лікарі сплять на підлозі, а кисню всім пацієнтам не вистачає.

А також розповідали про те, що в одеській лікарні пацієнти лежать в одній палаті з померлими від COVID-19.