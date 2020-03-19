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К пациентам на такси: в Киеве медсестры отказываются выходить на работу из-за карантина

STYLERЖизнь    19.03.2020 - 07:13
К пациентам на такси: в Киеве медсестры отказываются выходить на работу из-за карантина
В Киеве медсестры не могут попасть на работу из-за карантина (коллаж РБК-Украина)

В Киеве медсестры планируют увольняться из-за остановки транспортного сообщения в области

Карантин в Киеве из-за коронавируса действует с 12 марта до 3 апреля, и согласно введенным ограничительным мерам междугородние пассажирские перевозки прекращены. Как следствие, многие жители области, которые работают в столице, столкнулись с серьезными трудностями.

Из-за ситуации с транспортом медсестры одной из больниц вынуждены были добираться на работу на такси, а расходы брали на себя пациенты. Об этом рассказала волонер и сооснователь общественной инициативы "Быть рядом" Анна Карашивская в своем Facebook.

По ее словам, сотрудницы клиники даже планируют увольняться с 23 марта.

"Сегодня пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из столичных больниц, сбрасывались наличными на оплату такси медсестрам отделения. Все медсестры - из Киевской области. Они отказываются выходить на работу и собираются увольняться уже с понедельника", - говорится в публикации.

Пост также был продублирован и для Киевской городской государственной администраци, мэра столицы Виталия Кличко и Департамента здравоохранения Киева.

Пользователи сети отмечают, что неравнодушные граждане готовы на своем авто подвозить сотрудников медучреждений - жителей области - на работу и назад. Также звучит возмущение, что руководство больницы должно было подготовиться к подобной ситуации и заранее продумать механизм действий.

  • Мы собираем данные, кто в области готов подвозить младший и средний медперсонал в Киев и забирать домой. Многие люди проявили готовность. 3 района Киевской области.
  • Это ожидаемо. К сожалению.
  • Ваше предложение? Откроем метро?
  • Вот не поняла мне ситуация! Чем занимается директор медицинского учреждения? Это он должен был разработать план действий и дежурств, маршруты подбора медицинских работников! А еще вопрос, в больнице больше нет медицинских работников? Что, только по тому отделению работники могут сделать диализ? Или по принципу, не наше отделение - не наши вопросы?

К пациентам на такси: в Киеве медсестры отказываются выходить на работу из-за карантинаК пациентам на такси: в Киеве медсестры отказываются выходить на работу из-за карантинаК пациентам на такси: в Киеве медсестры отказываются выходить на работу из-за карантина

Фото: скрин комментариев facebook.com/t.nichh

Как сообщалось ранее, власти столицы признали, что неработающий метрополитен из-за карантина доставляет много проблем жителям Киева, и стали разрабатывать план запуска метро с ограничениями.

Отметим, что в Киеве карантин жестко нарушается повсеместно, наземный транспорт переполнен людьми и фактически столица продолжает жить обычной жизнью, а соблюдение карантинных требований никто не контролирует.

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