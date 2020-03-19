К пациентам на такси: в Киеве медсестры отказываются выходить на работу из-за карантина

В Киеве медсестры планируют увольняться из-за остановки транспортного сообщения в области
Карантин в Киеве из-за коронавируса действует с 12 марта до 3 апреля, и согласно введенным ограничительным мерам междугородние пассажирские перевозки прекращены. Как следствие, многие жители области, которые работают в столице, столкнулись с серьезными трудностями.
Из-за ситуации с транспортом медсестры одной из больниц вынуждены были добираться на работу на такси, а расходы брали на себя пациенты. Об этом рассказала волонер и сооснователь общественной инициативы "Быть рядом" Анна Карашивская в своем Facebook.
По ее словам, сотрудницы клиники даже планируют увольняться с 23 марта.
"Сегодня пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из столичных больниц, сбрасывались наличными на оплату такси медсестрам отделения. Все медсестры - из Киевской области. Они отказываются выходить на работу и собираются увольняться уже с понедельника", - говорится в публикации.
Пост также был продублирован и для Киевской городской государственной администраци, мэра столицы Виталия Кличко и Департамента здравоохранения Киева.
Пользователи сети отмечают, что неравнодушные граждане готовы на своем авто подвозить сотрудников медучреждений - жителей области - на работу и назад. Также звучит возмущение, что руководство больницы должно было подготовиться к подобной ситуации и заранее продумать механизм действий.
Фото: скрин комментариев facebook.com/t.nichh
Как сообщалось ранее, власти столицы признали, что неработающий метрополитен из-за карантина доставляет много проблем жителям Киева, и стали разрабатывать план запуска метро с ограничениями.
Отметим, что в Киеве карантин жестко нарушается повсеместно, наземный транспорт переполнен людьми и фактически столица продолжает жить обычной жизнью, а соблюдение карантинных требований никто не контролирует.