"Пациент уже не дышал": в Киеве врачи чудом спасли мужчину, которого нашли повешенным

Так, инцидент произошел на улице Галицкой. По словам врачей, после вызова через 5 минут они прибыли на место, где установили, что парень пытался совершить суицид. На тот момент пациент находился в состоянии клинической смерти.

"Ангелы среди нас. Звонок на 103. Сообщение о повешении, пациент не дышит. Фельдшеры Наталья Ангел и Денис Шалыга сразу после того, как прибыли на место, начали сердечно-легочную реанимацию", - сообщили медики.

Врачам удалось запустить сердце, и у мужчины восстановилось дыхание. Поэтому пациента в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из киевских больниц.

В Киеве медики спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство (facebook.com/operativeukr)

Также в сообществе "Киев оперативный" рассказали, что на момент инцидента мать мужчины была дома, а отец вышел в магазин. Отмечается, что матери он сказал, что пойдет в душ.

"Через 5 минут мать постучалась к сыну, но в ответ - тишина. Женщина выбила дверь и увидела сына, который повесился на трубе. В этот момент отец вернулся и, увидев ситуацию, срезал веревку", - сообщают в сообществе.