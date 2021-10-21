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"Пациент уже не дышал": в Киеве врачи чудом спасли мужчину, которого нашли повешенным

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве медики спасли 28-летнего мужчину, который пытался совершить самоубийство. Когда мужчину обнаружили медики, то он находился в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщили в КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

Так, инцидент произошел на улице Галицкой. По словам врачей, после вызова через 5 минут они прибыли на место, где установили, что парень пытался совершить суицид. На тот момент пациент находился в состоянии клинической смерти.

"Ангелы среди нас. Звонок на 103. Сообщение о повешении, пациент не дышит. Фельдшеры Наталья Ангел и Денис Шалыга сразу после того, как прибыли на место, начали сердечно-легочную реанимацию", - сообщили медики.

Врачам удалось запустить сердце, и у мужчины восстановилось дыхание. Поэтому пациента в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из киевских больниц.

В Киеве медики спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство (facebook.com/operativeukr)

Также в сообществе "Киев оперативный" рассказали, что на момент инцидента мать мужчины была дома, а отец вышел в магазин. Отмечается, что матери он сказал, что пойдет в душ.

"Через 5 минут мать постучалась к сыну, но в ответ - тишина. Женщина выбила дверь и увидела сына, который повесился на трубе. В этот момент отец вернулся и, увидев ситуацию, срезал веревку", - сообщают в сообществе.

Ранее мы сообщали, что в метро Киева полицейская вытащила с того света пассажира, у которого остановилось сердце.

Также мы писали, что в Запорожье девочка реанимировала мать, у которой остановилось сердце.

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