"Пацієнт вже не дихав": у Києві лікарі дивом врятували чоловіка, якого знайшли повішаним

Так, інцидент стався на вулиці Галицькій. За словами лікарів, після виклику вони через 5 хвилин вони прибули на місце, де встановили, що хлопець намагався скоїти суїцид. На той момент пацієнт перебував у стані клінічної смерті.

"Ангели серед нас. Дзвінок на 103. Повідомлення про повішання, пацієнт не дихає. Фельдшери Наталя Ангел та Денис Шалига одразу після того, як прибули на місце, розпочали серцево-легеневу реанімацію", - повідомили медики.

Лікарям таки вдалось запустити серце й у чоловіка відновилося дихання. Тому пацієнта у тяжкому стані госпіталізували до однієї з київських лікарень.

У Києві медики врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство (facebook.com/operativeukr)

Також у спільноті "Київ оперативний" розповіли, що на момент інциденту мати чоловіка була вдома, а батько вийшов у магазин. Зазначається, що матері він сказав, що піде у душ.

"Через 5 хвилин мати постукала до сина, але у відповідь - тиша. Жінка вибила двері й побачила сина, який повісився на трубі. В цей момент батько повернувся і, побачивши ситуацію, зрізав мотузку", - повідомляють у спільноті.