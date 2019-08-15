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На Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня

Новости » Общество    15.08.2019 - 20:37
На Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

О погибших и пострадавших вследствие обстрелов не сообщается

На Донбассе с начала суток 15 августа в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили семь раз режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - один обстрел украинских позиций.

О погибших и пострадавших вследствие обстрелов не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный.

Кроме того, по данным украинской разведки, у боевиков на Донбассе изымают российские паспорта, чтобы предотвратить дезертирство.

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