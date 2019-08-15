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Пацани покарають: на Донбасі від обстрілу загинув боєць ЗСУ (фото)

STYLERЖиття    15.08.2019 - 21:19
Пацани покарають: на Донбасі від обстрілу загинув боєць ЗСУ (фото)
Військовий ЗСУ загинув на Донбасі після обстрілу (фото: pixabay.com)

Війна на сході України продовжує забирати життя українських вояків

В ніч з 14 на 15 серпня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики вбили українського військового Костянтина Гаврика. Про це повідомив користувач Twitter "Конопляний Джмелик" на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, Гаврик був родом з Токмака Запорізької області. Загиблий служив у 72-й окремій механізованій бригаді.

Пацани покарають: на Донбасі від обстрілу загинув боєць ЗСУ (фото)

Костянтина Гаврик (фото: twitter.com/dmitrosel007)

У штабі Об'єднаних сил заявили, що захисник України загинув після обстрілу, який стався недалеко від хутора Вільний. Бойовики почали стріляти по одному з опорних пунктів воїнів ЗСУ. Гаврик отримав поранення не сумісні з життям.

Пацани покарають: на Донбасі від обстрілу загинув боєць ЗСУ (фото)

Костянтина Гаврик (фото: twitter.com/dmitrosel007)

Користувачі мережі висловили свої співчуття і прокоментували "перемир'я".

  • Коли читаєш такі повідомлення, всередині закипає ненависть до цих виродків, які вбивають наших вояків. Горить Росія, палає, потопи, радіація і це тільки початок. Це за Україну, Грузію, Сирію. Земляк, земля тобі пухом;
  • Вічна пам'ять... Світлих небес;
  • Спи спокійно... Пацани покарають цю істоту.

Пацани покарають: на Донбасі від обстрілу загинув боєць ЗСУ (фото)Пацани покарають: на Донбасі від обстрілу загинув боєць ЗСУ (фото)

Скріншоти з Twitter

Нагадаємо, що в мережі з'явилося відео, на якому видно, як воїни ЗСУ помстилися корректировщикам вогню по Мар'їнці. Удар по вогневій точці бойовиків ЗСУ завдали перед початок "хлібного перемир'я".

Раніше повідомлялося про те, що бойовики на Донбасі поширюють фейки про наступ ЗСУ.

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