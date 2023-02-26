"Патріотичний цинізм": Олег Скрипка розкритикував Дорофєєву та Потапа

За словами рок-музиканта, раптовий перехід на українську мову після повномасштабного вторгнення Росії в Україну нічого не змінює. І навіть щире каяття деяких представників шоубізнесу його не вразило.

"Патріотичний цинізм. Щирі циніки. Просто є люди сцени, а є люди - бізнесмени сцени. Річ у тому, що сьогодні існують такі механізми, що люди приходять і спостерігають на сцені бізнесменів. Бізнесмени собі класно збудували кар'єру, а деякі з них ще й більш-менш нормально співають", - вважає Олег Скрипка.

Лідер рок-гурту "ВВ" зазначає, що у сучасних українських піснях є багато слів про свободу, але сенсу в цьому дуже мало. На його думку, якість музики має бути першорядним завданням.

"У нас культурна катастрофа, і виною тому, напевно, російський вплив. Тобто структура шоубізнесу не змінилася. Якщо ми змінили мову, чи зник російський вплив? Був російськомовний контент і якісь україномовні дурники, щоб були в ефірі. А якщо ми прибрали російськомовний контент, що ми залишаємо? Механізм такий самий? Потрібно поставити завдання, щоб був якісний продукт, щоб у музику повернувся сенс, а не лише слова про свободу", - пояснив музикант.