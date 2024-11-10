"Патріотичний абсурд". Вчителів у РФ виставили на посміховисько, змусивши носити шоломи з фольги

Деталі пранку над російськими вчителями

Білоруський акціоніст Владислав Бохан, представившись чиновником з регіонального відділення пропутінської партії "Единая Россия", розіслав у школи Воронезької області фальшиве розпорядження про проведення майстер-класу "шлемов Отечества".

У документі йшлося про необхідність виготовити захисні головні убори з фольги для захисту від "опромінення супутниками НАТО". Інструкцію з виготовлення таких "шоломів" пранкер склав за допомогою ChatGPT.

На подив Бохана, багато вчителів поставилися до цього завдання з усією серйозністю. Вони провели майстер-класи, виготовили фольгові шапочки, похвалилися результатами в соцмережах і навіть просили видати їм диплом або сертифікат про участь. Загалом зганьбилися вчителі семи шкіл області.

Цікаво, що після скандалу в міносвіти Воронезької області похвалили вчителів за участь в акції. Чиновники вважають, що освітяни "вкотре продемонстрували свій патріотичний настрій, високу старанність і креативний підхід до будь-якої задачі" і зазначили, що "шоломи" з фольги виглядають дуже переконливо)".

Водночас пропутінських чинуш "розчарувало, що вчителі не змогли відрізнити справжню партійну ініціативу від недоречного жарту".

Своєю чергою користувачі мережі активно обговорюють довірливість вчителів і безглуздість ситуації. Багато хто вбачає в цьому віддзеркалення загального клімату в російському суспільстві, де критичне мислення часто пригнічується, а педагоги схильні бездумно виконувати будь-які вказівки згори, не замислюючись про їхню логічність та обґрунтованість.

Додамо, що це не перший випадок, коли Бохан проводить подібні акції. Раніше він уже організовував фальшиві заходи в школах інших регіонів Росії. Наприклад, у 2023 році він переконав керівництво шкіл в Архангельській області агітувати за себе як за "героя СВО" і "потомственого помора".

Попередня акція (фото: російські ЗМІ)