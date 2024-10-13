Відстрочка для педагогів: хто має право і що робити, якщо є "бронь", але вручили повістку
В Україні педагогічні працівники мають право на відстрочку від мобілізації. Але це не означає, що вона надається всім і освітян не можуть призвати.
Про те, хто з педагогів має право на відстрочку і що робити, якщо такій особі вручили повістку попри "бронь" - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Зокрема, серед освітян призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:
- науково-педагогічні та наукові працівники, які викладають у закладах вищої та фахової передвищої освіти і мають науковий ступінь;
- працівники, які викладають у закладах фахової передвищої, професійно-технічної та середньої освіти.
Втім, вони мають право на відстрочку лише в тому випадку, якщо обидві категорії працюють на 0,75 ставки. Тобто, якщо вчитель працює на пів ставки, то його можуть мобілізувати.
У комплексному "мобілізаційному" законі, який Верховна Рада ухвалила цього року пояснюється, що робота у закладі освіти повинна бути основною, а не за сумісництвом. Зайнятість повинна складати не менше 0,75 ставки.
Варто зазначити, що технічний педагогічний персонал, зокрема лаборанти, методисти та бібліотекарі, або інші спеціалісти, які працюють в закладах освіти, не можуть отримати відстрочку. Вона надається лише науковим та науково-педагогічним працівникам.
Порядок оформлення відстрочки визначається Кабміном. Перевірка підстав щодо її надання та оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.
Якщо педагогу, який має відстрочку, вручили повістку: що робити
У разі отримання повістки науковий, науково-педагогічний чи педагогічний працівник, який має законну підставу для звільнення від призову, має прибути до визначеного ТЦК та надати такі документи:
- заяву про надання відстрочки на ім'я голови ТЦК у двох примірниках, один з яких із відміткою про реєстрацію залишити собі.
- оригінали чи посвідчені нотаріально копії письмових доказів, що підтверджують підстави надання відстрочки, а саме:
- оригінал довідки з підписом керівника закладу освіти, яка містить інформацію про те, що він працює в даному закладі за основним місцем роботи, з зазначенням найменування займаної ним посади (посад) та його педнавантаженність на обійманій посаді не у годинах, а у відсотках ставки (наприклад: не "з педнавантаженням 12 годин", а "на 0,75 ставки");
- посвідчена нотаріально копія документа про освіту та спеціальність;
- посвідчена нотаріально копія документа про отримання вченого звання та/або наукового ступеню (для наукових і науково-педагогічних працівників).
Зазначимо, що право на відстрочку, окрім педагогів, має ще низка чоловіків-громадян України у зв’язку з професійною діяльністю. До того ж її можна отримати за станом здоров’я, за сімейними обставинами чи у зв’язку з навчанням тощо.
Нагадаємо в Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада поточного року.
Також з жовтня змінилися деякі правила щодо мобілізації. Про це РБК-Україна розписувало в окремому матеріалі.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Facebook-сторінка Донецького ОТЦК та СП.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.