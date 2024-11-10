"Патриотический абсурд". Учителей в РФ выставили на посмешище, заставив носить шлемы из фольги

Детали пранка над российскими учителями

Белорусский акционист Владислав Бохан, представившись чиновником из регионального отделения пропутинской партии "Единая Россия", разослал в школы Воронежской области фальшивое распоряжение о проведении мастер-класса "шлемов Отечества".

В документе говорилось о необходимости изготовить защитные головные уборы из фольги для защиты от "облучения спутниками НАТО". Инструкцию по изготовлению таких "шлемов" пранкер составил с помощью ChatGPT.

К удивлению Бохана, многие учителя отнеслись к этой задаче со всей серьезностью. Они провели мастер-классы, изготовили фольговые шапочки, похвастались результатами в соцсетях и даже просили выдать им диплом или сертификат об участии. В целом опозорились учителя семи школ области.

Российские учителя позировали в шапочках из фольги (фото: русские СМИ)

Интересно, что после скандала в минобразовании Воронежской области похвалили учителей за участие в акции. Чиновники считают, что педагоги "в который раз продемонстрировали свое патриотическое настроение, высокое усердие и креативный подход к любой задаче" и отметили, что "шлемы" из фольги выглядят очень убедительно).

В то же время пропутинских чинуш "разочаровало, что учителя не смогли отличить настоящую партийную инициативу от неуместной шутки".

В свою очередь пользователи сети активно обсуждают доверчивость учителей и нелепость ситуации. Многие видят в этом отражение общего климата в российском обществе, где критическое мышление часто подавляется, а педагоги склонны бездумно выполнять любые указания сверху, не задумываясь об их логичности и обоснованности.

Добавим, что это не первый случай, когда Бохан проводит подобные акции. Ранее он уже организовывал фальшивые мероприятия в школах других регионов России. Например, в 2023 году он убедил руководство школ в Архангельской области агитировать за себя как за "героя СВО" и "потомственного помора".

Предыдущая акция (фото: российские СМИ)