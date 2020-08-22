Патриарх Кирилл запугал верующих концом света: все подробности

Патриарх Кирилл сделал заявление о вселенском конце света. Также посоветовал людям задуматься о собственном конце свете - о смерти. Также предстоятель РПЦ добавил, что для людей, которые исповедуют христианство, вопрос о собственной смерти весьма актуален. Об этом сообщили на сайте РПЦ.

После того, как патриарх растолковал значение отрывка из Евангелия от Матфея: "И померкнут солнце и луна, и звезды спадут с неба, и тогда явится сын человеческий, грядущий на облаке во славе своей".

Он добавил, что вселенский конец света для любого человека намного дальше, чем конец света собственный, ведь апокалипсис никто, по мнению священника, из ныне живущих не застанет.

"Мне часто приходилось говорить на эту тему, и по мере того как я убеждался, что конец света - одна из важнейших, может быть, тем, которые волнуют людей, пришла мне вот такая мысль. Конечно, не может быть разумным человек, если он не задумывается о конце, о всеобщем конце. Но ведь куда ближе к нам не тот космический конец Вселенной, а наш собственный конец света", - сказал патриарх.

Также Кирилл посоветовал как можно чаще в своей жизни обращаться к высокому, следовать принципам нравственности, стремиться к возвышению через самопознание и анализ. Людей призывают лелеять духовность внутри себя и прожить такую жизнь, чтобы в конечном итоге ни о чем не пожалеть.

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