UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Патриарх Кирилл чуть не провалился под землю во время освящения храма (видео падения)

Фото: Патриарх Кирилл (kremlin.ru)
Автор: Людмила Жукова

Любитель роскоши и приятель Владимира Путина патриарх Кирилл в прямом смысле чуть не провалился под землю. Это случилось во время освящения храма в Новороссийске.

О таком падении епископа сообщают в соцсетях.

Люди в соцсетях шутят, что патриарх не успел провалиться под землю, его подхватили.

Напомним, что все священники РПЦ МП поддерживают войну в Украине.

Отмечается, что причиной падения стал мрамор, на котором Кирилл поскользнулся.

"Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы. Патриарх ушибся спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась", — процитировали телеграм-каналы протодиакона Андрея Кураева.

Отметим, что еще с начала пандемии коронавируса Кирилл запретил к нему прикасаться и приближаться.

Санкции против Кирилла

Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, в санкционный список попал патриарх Кирилл. Священнослужитель попал под санкции за поддержку и одобрение войны против Украины.

Отметим, что с начала российского вторжения в Украину Кирилл оправдывал войну тем, что якобы Россия защищает мирных людей. Порцию критики предстоятель РПЦ получил и от Ватикана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Патриарх Кирилл