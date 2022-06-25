Патриарх Кирилл чуть не провалился под землю во время освящения храма (видео падения)

Люди в соцсетях шутят, что патриарх не успел провалиться под землю, его подхватили.

Напомним, что все священники РПЦ МП поддерживают войну в Украине.

Отмечается, что причиной падения стал мрамор, на котором Кирилл поскользнулся.

"Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы. Патриарх ушибся спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась", — процитировали телеграм-каналы протодиакона Андрея Кураева.

Отметим, что еще с начала пандемии коронавируса Кирилл запретил к нему прикасаться и приближаться.

Санкции против Кирилла

Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, в санкционный список попал патриарх Кирилл. Священнослужитель попал под санкции за поддержку и одобрение войны против Украины.