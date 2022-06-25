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Патріарх Кирило мало не провалився під землю під час освячення храму (відео)

Фото: Патріарх Кирило (kremlin.ru)
Автор: Людмила Жукова

Любитель розкоші і приятель Володимира Путіна патріарх Кирило в прямому сенсі мало не провалився під землю. Це сталося під час освячення храму в Новоросійську.

Про таке падіння єпископа повідомляють у соцмережах.

Люди в соцмережах жартують, що патріарх не встиг провалитися під землю, його підхопили.

Нагадаємо, що всі священики РПЦ МП підтримують війну в Україні.

Відзначається, що причиною падіння став мармур, на якому Кирило послизнувся.

"Не встигли ні співробітники охорони, Ні служба протоколу, ні стоячі поруч єпископи. Патріарх забився спиною об ребро кафедри. Літургія продовжилася", - процитували телеграм-канали протодиякона Андрія Кураєва.

Відзначимо, що ще з початку пандемії коронавірусу Кирило заборонив до нього торкатися і наближатися.

Санкції проти Кирила

Великобританія ввела нові санкції проти Росії. Зокрема, до санкційного списку потрапив Патріарх Кирил. Священнослужитель потрапив під санкції за підтримку і схвалення війни проти України.

Зазначимо, що з початку російського вторгнення в Україну Кирило виправдовував війну тим, що нібито Росія захищає мирних людей. Порцію критики предстоятель РПЦ отримав і від Ватикану.

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Патриарх Кирилл