Патріарх Кирило мало не провалився під землю під час освячення храму (відео)
Любитель розкоші і приятель Володимира Путіна патріарх Кирило в прямому сенсі мало не провалився під землю. Це сталося під час освячення храму в Новоросійську.
Про таке падіння єпископа повідомляють у соцмережах.
Люди в соцмережах жартують, що патріарх не встиг провалитися під землю, його підхопили.
Нагадаємо, що всі священики РПЦ МП підтримують війну в Україні.
Відзначається, що причиною падіння став мармур, на якому Кирило послизнувся.
"Не встигли ні співробітники охорони, Ні служба протоколу, ні стоячі поруч єпископи. Патріарх забився спиною об ребро кафедри. Літургія продовжилася", - процитували телеграм-канали протодиякона Андрія Кураєва.
Відзначимо, що ще з початку пандемії коронавірусу Кирило заборонив до нього торкатися і наближатися.
Санкції проти Кирила
Великобританія ввела нові санкції проти Росії. Зокрема, до санкційного списку потрапив Патріарх Кирил. Священнослужитель потрапив під санкції за підтримку і схвалення війни проти України.
Зазначимо, що з початку російського вторгнення в Україну Кирило виправдовував війну тим, що нібито Росія захищає мирних людей. Порцію критики предстоятель РПЦ отримав і від Ватикану.