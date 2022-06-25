ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Патріарх Кирило мало не провалився під землю під час освячення храму (відео)

Новость на русском →
Новоросійськ, Субота 25 червня 2022 14:01
Патріарх Кирило мало не провалився під землю під час освячення храму (відео) Фото: Патріарх Кирило (kremlin.ru)
Автор: Людмила Жукова

Любитель розкоші і приятель Володимира Путіна патріарх Кирило в прямому сенсі мало не провалився під землю. Це сталося під час освячення храму в Новоросійську.

Про таке падіння єпископа повідомляють у соцмережах.

Люди в соцмережах жартують, що патріарх не встиг провалитися під землю, його підхопили.

Нагадаємо, що всі священики РПЦ МП підтримують війну в Україні.

Відзначається, що причиною падіння став мармур, на якому Кирило послизнувся.

"Не встигли ні співробітники охорони, Ні служба протоколу, ні стоячі поруч єпископи. Патріарх забився спиною об ребро кафедри. Літургія продовжилася", - процитували телеграм-канали протодиякона Андрія Кураєва.

Відзначимо, що ще з початку пандемії коронавірусу Кирило заборонив до нього торкатися і наближатися.

Санкції проти Кирила

Великобританія ввела нові санкції проти Росії. Зокрема, до санкційного списку потрапив Патріарх Кирил. Священнослужитель потрапив під санкції за підтримку і схвалення війни проти України.

Зазначимо, що з початку російського вторгнення в Україну Кирило виправдовував війну тим, що нібито Росія захищає мирних людей. Порцію критики предстоятель РПЦ отримав і від Ватикану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Патриарх Кирилл
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя