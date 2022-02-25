Patreon удалил страницу фонда "Повернись живим", заблокировав 250 тысяч долларов

Действия Patreon были осуществлены "без предупреждений, в очень непростое для Украины время".

"Готовим официальные обращения. И призываем всех неравнодушных распространять информацию о факте блокировки нашей страницы, вместе с которой неизвестно куда делись/заблокировались более 250 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

"Нам важно достучаться до руководства Patreon. Объединяемся!" - добавили в "Повернись живим".

Позже украинский блогер, программист и лектор Дмитрий Малеев, который работал в Patreon, в Instagram сообщил, что направил обращение своим бывшим коллегам. Ответ, который он получил, уже был передан представителям фонда.

Поддержать военных ВСУ можно по реквизитам: