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Patreon удалил страницу фонда "Повернись живим", заблокировав 250 тысяч долларов

Автор: Styler

Платформа Patreon, предоставляющая независимым проектам возможность финансовой поддержки по системе подписок, удалил страницу фонда "Повернись живим", заблокировав 250 тысяч долларов.

Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

Действия Patreon были осуществлены "без предупреждений, в очень непростое для Украины время".

"Готовим официальные обращения. И призываем всех неравнодушных распространять информацию о факте блокировки нашей страницы, вместе с которой неизвестно куда делись/заблокировались более 250 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

"Нам важно достучаться до руководства Patreon. Объединяемся!" - добавили в "Повернись живим".

Позже украинский блогер, программист и лектор Дмитрий Малеев, который работал в Patreon, в Instagram сообщил, что направил обращение своим бывшим коллегам. Ответ, который он получил, уже был передан представителям фонда.

Поддержать военных ВСУ можно по реквизитам:

  • IBAN: UA223226690000026007300905964
  • ЕГРПОУ: 39696398
  • Получатель: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"
  • Назначение платежа: Благодійна допомога військовослужбовцям.

Читайте о том, где записаться в территориальную оборону чтобы помочь нашим бойцам.

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