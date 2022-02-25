RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим", заблокувавши 250 тисяч доларів

Автор: Styler

Платформа Patreon, що надає незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок, видалив сторінку фонду "Повернись живим", заблокувавши 250 тисяч доларів.

Про це повідомляється на сторінці фонду в Facebook.

Дії Patreon були здійснені "без попереджень, у дуже непростий для України час".

"Готуємо офіційні звернення. І закликаємо всіх небайдужих розповсюджувати інформацію про факт блокування нашої сторінки, разом із якою невідомо куди поділися/заблокувалися понад 250 тисяч доларів", - йдеться у повідомлені.

"Нам важливо достукатися до керівництва Patreon. Єднаймося!" - додали у "Повернись живим".

Пізніше український блогер, програміст і лектор Дмитро Малєєв, який працював у Patreon, у Instagram повідомив, що надіслав звернення своїм колишнім колегам. Відповідь, яку він отримав, уже була передана представникам фонду.

Підтримати військових ЗСУ можна за реквізитами:

  • IBAN: UA223226690000026007300905964
  • ЄДРПОУ: 39696398
  • Отримувач: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"
  • Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям.

Читайте про те, де записатися в територіальну оборону, щоб допомогти нашим бійцям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні