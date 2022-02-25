Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим", заблокувавши 250 тисяч доларів

Дії Patreon були здійснені "без попереджень, у дуже непростий для України час".

"Готуємо офіційні звернення. І закликаємо всіх небайдужих розповсюджувати інформацію про факт блокування нашої сторінки, разом із якою невідомо куди поділися/заблокувалися понад 250 тисяч доларів", - йдеться у повідомлені.

"Нам важливо достукатися до керівництва Patreon. Єднаймося!" - додали у "Повернись живим".

Пізніше український блогер, програміст і лектор Дмитро Малєєв, який працював у Patreon, у Instagram повідомив, що надіслав звернення своїм колишнім колегам. Відповідь, яку він отримав, уже була передана представникам фонду.

Підтримати військових ЗСУ можна за реквізитами: