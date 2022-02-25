Patreon удалил страницу фонда "Повернись живим", заблокировав 250 тысяч долларов
Платформа Patreon, предоставляющая независимым проектам возможность финансовой поддержки по системе подписок, удалил страницу фонда "Повернись живим", заблокировав 250 тысяч долларов.
Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.
Действия Patreon были осуществлены "без предупреждений, в очень непростое для Украины время".
"Готовим официальные обращения. И призываем всех неравнодушных распространять информацию о факте блокировки нашей страницы, вместе с которой неизвестно куда делись/заблокировались более 250 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
"Нам важно достучаться до руководства Patreon. Объединяемся!" - добавили в "Повернись живим".
Позже украинский блогер, программист и лектор Дмитрий Малеев, который работал в Patreon, в Instagram сообщил, что направил обращение своим бывшим коллегам. Ответ, который он получил, уже был передан представителям фонда.
Поддержать военных ВСУ можно по реквизитам:
- IBAN: UA223226690000026007300905964
- ЕГРПОУ: 39696398
- Получатель: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"
- Назначение платежа: Благодійна допомога військовослужбовцям.
Читайте о том, где записаться в территориальную оборону чтобы помочь нашим бойцам.