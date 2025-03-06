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"Пастка" чи "западня"? Як українською правильно сказати "ловушка" і не помилитися

Як правильно українською називати "ловушку" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Наша мова - це справжній скарб, який варто плекати, тому використання автентичних українських слів допомагає зберегти її унікальність. Слово "ловушка" часто звучить як запозичення, а отже, його можна вдало замінити іншими варіантами, що не лише передають суть, а й додають колориту тексту.

Як правильно українською перекласти слово "ловушка" та які ще є автентичні відповідники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Українська мова вражає своєю самобутністю та багатством, пропонуючи безліч унікальних слів, які допомагають глибше відчути її красу та виразність.

Часто в розмовній мові можна почути слово "ловушка", яке є калькою з російської. Українським відповідником є слово "пастка". Однак існує ще один менш відомий, але яскравий варіант - "ловинка".

"Пастка" - класичний варіант, що точно відображає суть хитрої схеми чи приманки. Якщо хочеться підкреслити небезпеку чи хитрість, підійде слово "западня".

Використання слова "западня" є менш поширеним і може сприйматися як архаїзм або діалектизм. Тому для уникнення неоднозначності та забезпечення зрозумілості рекомендується вживати слово "пастка".

А коли йдеться про несподіваний напад або обман, можна вдаватися до варіанту "засідка". Кожен з цих варіантів має свій відтінок значення та дозволяє більш точно передати нюанси ситуації.

Приклади використання:

  • Там павук терпляче чекає, коли дрібні комахи, такі як метелики й бабки, потраплять у ловинку.
  • Цей рівень виявився жорстокою, підступною пасткою.
  • Спершу здалося, що це пастка, але ніхто мене не ловив і не переслідував. То було пристосування для відлову хижаків, створене людськими руками.

Українська мова має безліч цікавих слів, які допомагають уникати запозичень і роблять мовлення ще більш природним. Тож варто відкривати для себе її справжній колорит!

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Під час написання матеріалу використані джерела: СУМ (Словник української мови), goroh, Вікісловник, Slovnyk

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