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Паста "Маргарита" з інгредієнтів для піци: відомий кулінар поділився оригінальним рецептом

Як зробити пасту "Маргарита" за рецептом відомого кулінара (кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Кулінарний експерт Чаба Бакош поділився оригінальним рецептом пасти "Маргарита", яку можна приготувати з інгредієнтів для піци. Така паста - справжня особливість італійської кухні.

Як її приготувати, кулінар показав у програмі "Ранок Вдома" на телеканалі "Дом".

Що вам знадобиться для пасти "Маргарита"

  • Спагетті – 200 г
  • Консервовані помідори пелаті - 250 г
  • Цибуля шалот – 1 шт.
  • Часник - 1 зубчик
  • Моцарелла - 1 кулька
  • Базилік зелений - кілька гілочок
  • Пармезан тертий – 30 г
  • Крем-бальзамік – пару крапель
  • Оливкова олія - 40 мл
  • Італійські трави
  • Чебрець
  • Сіль
  • Перець
  • Цукор - щіпка

Інгредієнти для пасти "Маргарити"

Спосіб приготування

У підсоленій воді потрібно відварити спагетті. У цей час потрібно подрібнити часник і цибулю, а потім обсмажити на пательні до напівпрозорості. Потім відправити на сковороду помідори пелаті, італійські трави, чебрець, подрібнений базилік, сіль та дрібку цукру.

Помішуючи, доведіть соус до готовності.

Паста "Маргарита"

З готової пасти злити воду і викласти спагетті на тарілку. Полити готовим соусом і викласти зверху слайси моцарелли. Посипати блюдо тертим пармезаном і прикрасити листочками базиліка.

Смачного!

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