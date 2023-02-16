RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Паста "Маргарита" из ингредиентов для пиццы: известный кулинар поделился оригинальным рецептом

Как сделать пасту "Маргарита" по рецепту известного кулинара (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Кулинарный эксперт Чаба Бакош поделился оригинальным рецептом пасты "Маргарита", которую можно приготовить из ингредиентов для пиццы. Такая паста - настоящая изюминка итальянской кухни.

Как ее приготовить, кулинар показал в программе "Ранок Вдома" на телеканале "Дом".

Что вам понадобится для пасты "Маргарита"

  • Спагетти - 200 г
  • Консервированные помидоры пелати - 250 г
  • Лук шалот - 1 шт.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Моцарелла - 1 шарик
  • Базилик зеленый - несколько веточек
  • Пармезан тертый - 30 г
  • Крем-бальзамик - пару капель
  • Оливковое масло - 40 мл
  • Итальянские травы
  • Чабрец
  • Соль
  • Перец
  • Сахар - щепотка

Ингредиенты для пасты "Маргариты"

Способ приготовления

В подсоленной воде нужно отварить спагетти. В это время нужно измельчить чеснок и лук, а потом обжарить их на сковороде до полупрозрачности. Потом отправить на сковороду помидоры пелати, итальянские травы, чабрец, измельченный базилик, соль и щепотку сахара.

Помешивая, доведите соус до готовности.

Паста "Маргарита"

С готовой пасты слить воду и выложить спагетти на тарелку. Полить готовым соусом и выложить сверху слайсы моцареллы. Посыпать блюдо тертым пармезаном и украсить листочками базилика.

Приятного аппетита!

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие ингредиенты помогут сделать из гречки кулинарный шедевр.

А еще писали о том, какие секреты нужно знать для приготовления идеальных дерунов.

Читайте РБК-Украина в Google News
приготування страврецепт рікприготування