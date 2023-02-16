Паста "Маргарита" з інгредієнтів для піци: відомий кулінар поділився оригінальним рецептом

Як зробити пасту "Маргарита" за рецептом відомого кулінара (кадр з відео)

Кулінарний експерт Чаба Бакош поділився оригінальним рецептом пасти "Маргарита", яку можна приготувати з інгредієнтів для піци. Така паста - справжня особливість італійської кухні.

Як її приготувати, кулінар показав у програмі "Ранок Вдома" на телеканалі "Дом".