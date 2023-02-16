Паста "Маргарита" з інгредієнтів для піци: відомий кулінар поділився оригінальним рецептом
Кулінарний експерт Чаба Бакош поділився оригінальним рецептом пасти "Маргарита", яку можна приготувати з інгредієнтів для піци. Така паста - справжня особливість італійської кухні.
Як її приготувати, кулінар показав у програмі "Ранок Вдома" на телеканалі "Дом".
Що вам знадобиться для пасти "Маргарита"
- Спагетті – 200 г
- Консервовані помідори пелаті - 250 г
- Цибуля шалот – 1 шт.
- Часник - 1 зубчик
- Моцарелла - 1 кулька
- Базилік зелений - кілька гілочок
- Пармезан тертий – 30 г
- Крем-бальзамік – пару крапель
- Оливкова олія - 40 мл
- Італійські трави
- Чебрець
- Сіль
- Перець
- Цукор - щіпка
Інгредієнти для пасти "Маргарити"
Спосіб приготування
У підсоленій воді потрібно відварити спагетті. У цей час потрібно подрібнити часник і цибулю, а потім обсмажити на пательні до напівпрозорості. Потім відправити на сковороду помідори пелаті, італійські трави, чебрець, подрібнений базилік, сіль та дрібку цукру.
Помішуючи, доведіть соус до готовності.
Паста "Маргарита"
З готової пасти злити воду і викласти спагетті на тарілку. Полити готовим соусом і викласти зверху слайси моцарелли. Посипати блюдо тертим пармезаном і прикрасити листочками базиліка.
Смачного!
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