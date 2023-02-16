Паста "Маргарита" из ингредиентов для пиццы: известный кулинар поделился оригинальным рецептом
Кулинарный эксперт Чаба Бакош поделился оригинальным рецептом пасты "Маргарита", которую можно приготовить из ингредиентов для пиццы. Такая паста - настоящая изюминка итальянской кухни.
Как ее приготовить, кулинар показал в программе "Ранок Вдома" на телеканале "Дом".
Что вам понадобится для пасты "Маргарита"
- Спагетти - 200 г
- Консервированные помидоры пелати - 250 г
- Лук шалот - 1 шт.
- Чеснок - 1 зубчик
- Моцарелла - 1 шарик
- Базилик зеленый - несколько веточек
- Пармезан тертый - 30 г
- Крем-бальзамик - пару капель
- Оливковое масло - 40 мл
- Итальянские травы
- Чабрец
- Соль
- Перец
- Сахар - щепотка
Ингредиенты для пасты "Маргариты"
Способ приготовления
В подсоленной воде нужно отварить спагетти. В это время нужно измельчить чеснок и лук, а потом обжарить их на сковороде до полупрозрачности. Потом отправить на сковороду помидоры пелати, итальянские травы, чабрец, измельченный базилик, соль и щепотку сахара.
Помешивая, доведите соус до готовности.
Паста "Маргарита"
С готовой пасты слить воду и выложить спагетти на тарелку. Полить готовым соусом и выложить сверху слайсы моцареллы. Посыпать блюдо тертым пармезаном и украсить листочками базилика.
Приятного аппетита!
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