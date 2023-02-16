Паста "Маргарита" из ингредиентов для пиццы: известный кулинар поделился оригинальным рецептом

Кулинарный эксперт Чаба Бакош поделился оригинальным рецептом пасты "Маргарита", которую можно приготовить из ингредиентов для пиццы. Такая паста - настоящая изюминка итальянской кухни.

Как ее приготовить, кулинар показал в программе "Ранок Вдома" на телеканале "Дом".

Что вам понадобится для пасты "Маргарита"

Спагетти - 200 г

Консервированные помидоры пелати - 250 г

Лук шалот - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Моцарелла - 1 шарик

Базилик зеленый - несколько веточек

Пармезан тертый - 30 г

Крем-бальзамик - пару капель

Оливковое масло - 40 мл

Итальянские травы

Чабрец

Соль

Перец

Сахар - щепотка

Ингредиенты для пасты "Маргариты"

Способ приготовления

В подсоленной воде нужно отварить спагетти. В это время нужно измельчить чеснок и лук, а потом обжарить их на сковороде до полупрозрачности. Потом отправить на сковороду помидоры пелати, итальянские травы, чабрец, измельченный базилик, соль и щепотку сахара.

Помешивая, доведите соус до готовности.

Паста "Маргарита"

С готовой пасты слить воду и выложить спагетти на тарелку. Полить готовым соусом и выложить сверху слайсы моцареллы. Посыпать блюдо тертым пармезаном и украсить листочками базилика.

Приятного аппетита!