Паста з куркою та шпинатом: рецепт смачної страви для всієї родини

Паста з курячим філе та зеленню - не лише цікавий спосіб приготування макаронів, а й смачний та ситний обід чи вечеря. Готується паста досить швидко, а зусиль для приготування цієї страви багато не треба.
Про те, як готувати пасту з курячим філе та зеленню, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами "Mil Alexx. Рецепти і тренування".
Для того, щоб приготувати пасту зі шпинатом та куркою, треба ці продукти:
Змастіть олією глибоку пательню та добре її розігрійте. Цибулю почистьте, наріжте на кубики та обсмажте до розм'якшення.
Важливо постійно перемішувати цибулю, щоб вона рівномірно просмажилась. Так цибулю потрібно готувати протягом 3-4 хвилин.
Курячу грудку потрібно промити і нарізати на невеликі шматочки, а потім додати до обсмаженої цибулі. Обов'язково перемішайте цибулю з м'ясом, щоб нічого не пригоріло.
Після цього всипте сіль, перець, паприку, або інші спеції відповідно до своїх вподобань. Помішуючи, смажте курятину з цибулею протягом 6 хвилин.
Смажте курятину та цибулю до готовності (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
За цей час куряче філе побіліє, а цибуля набуде золотавого кольору. Злегка підігрійте вершки та залийте ними м'ясо. Важливо використовувати теплі вершки, щоб вони не згорнулися одразу.
Також влийте гарячу кип'ячену воду і всипте макарони. Краще обирати тоненькі, швидкого приготування. Притисніть макарони лопаткою, щоб вони були повністю занурені в рідину.
Макарони мають бути залиті соусом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Накрийте пательню кришкою та готуйте пасту на середньому вогні протягом 12 хвилин, до готовності макаронів.
Тим часом помийте шпинат та помідори, наріжте їх на невеликі шматочки. Коли рідина з пасти випарується, додайте помідори та шпинат. Перемішайте пасту, накрийте пательню кришкою, і готуйте страву ще протягом 3-4 хвилин.
Натріть сир, всипте його в пасту, та, перемішуючи, готуйте страву ще протягом 2 хвилин. Після цього паста з куркою та шпинатом готова.
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