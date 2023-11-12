Паста Амосова: як приготувати вітамінну суміш, що зміцнює серце і судини

Чим корисна паста Амосова

"Суміш призначається для ефективного запобігання застудним захворюванням. Холодна пора року вважається найкращою для прийому пасти. Вживати її можуть діти, дорослі, люди похилого віку. Регулярний прийом природного засобу може сприяти продовженню життя", - каже лікар.

Серед основних причин споживання суміші виділяються такі: післяопераційний період, атеросклероз, анемія, низький гемоглобін, порушений кровообіг, захворювання серцево-судинної системи, нещодавно перенесена ГРВІ, грип, зниження імунітету, нестача життєвих сил.

"Вітамінний комплекс допомагає виключити холестеринові утворення (тромби, бляшки), діє на покращене функціонування органів шлунково-кишкового тракту. Також є сприятливий вплив на нервову систему, склад крові та її розрідження", - говорить лікар.

Як приготувати пасту Амосова

Приготувати засіб у домашніх умовах можна з наступних продуктів:

темні родзинки, чорнослив, курага, інжир або фініки (по 200 грамів)

будь-які очищені горіхи (200 грамів - волоських, кеш'ю, мигдалю або мікс)

один середній за розміром лимон (близько 100 г)

будь-який сорт натурального меду із середньою густотою (200 грамів)

"Після належної підготовки всіх інгредієнтів їх треба по черзі завантажити в блендер, потім подрібнені складові змішати між собою. Мед додається під час перемішування інгредієнтів", - пояснює лікар.

Після приготування суміш треба викласти в чисту посудину з кришкою, що щільно закривається. Тара може бути керамічною або скляною. Потім засіб поміщається у прохолодне місце. Пасту можна зберігати 6 місяців, далі вона втрачає свої корисні властивості.

Коли і як приймати пасту Амосова

Дорослі вживають по 1 ст. л тричі на добу за 30 хв. до основних прийомів їжі. Особам із чутливим кишківником рекомендують приймати вітамінний засіб тільки після їжі та всього лиш 1 ст. л. А дітям шкільного віку можна приймати 1 ч. л пасти.

"Курс має тривати 30 днів. Його продовження може бути обумовлено дуже ослабленим організмом після грипу або ГРВІ. Для дітей, які за добу приймають скорочену порцію, курс також триває близько 1 місяця. Добавка може замінити споживання традиційних солодощів. Весна і осінь вважаються найкращими порами року для прийому пасти Амосова", - каже Тарнавська.

Кому не можна приймати цю вітамінну суміш

"Приготовлена ​​в домашніх умовах добавка відрізняється відсутністю консервантів, що також вказує на безпеку її прийому переважної більшості осіб різного віку. Попередня консультація із сімейним лікарем необхідна людям із цукровим діабетом. Кваліфікований лікар здатний індивідуально оцінити ризик впливу сухофруктів та меду на гіпоглікемічний індекс", - пояснює алерголог.

Головне протипоказання до вживання добавки - наявність алергічних реакцій на інгредієнти пасти. До цього може призвести непереносимість організмом навіть одного із компонентів засобу.

"Мед вважається однією з найалергенніших складових вітамінного комплексу. У ряді випадків його замінюють на кленовий сироп. Обмежити споживання через наявність алергенів також варто вагітним", - каже Тарнавська.