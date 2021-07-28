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"Пассажиры все время ждали": в Харькове водитель остановил трамвай, чтобы покурить с другом (видео)

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Харьков, Среда 28 июля 2021 17:20
"Пассажиры все время ждали": в Харькове водитель остановил трамвай, чтобы покурить с другом (видео) Коллаж РБК-Украина: в Харькове водитель остановил трамвай
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове водитель трамвая остановил транспорт, чтобы выйти на перекур. Все время мужчина просто стоял и разговаривал с товарищем.

Видео опубликовали в Telegram-канале "ХарківLive".

Так, инцидент произошел утром 28 июля в трамвае, который курсировал 8 маршрутом. В момент, когда водитель остановил транспорт и курил с товарищем, пассажиры ждали продолжения движения.

На видео видно, как двое мужчин стоят под автобусной остановкой курят и о чем-то бурно разговаривают. Автор ролика вздыхает "он еще за это деньги получает".

Сколько времени длилась "вынужденная остановка" не сообщается.

    "Водитель трамвая остановился покурить и поговорить", - сказано в сообщении.

    Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель троллейбуса скончался за рулем. Как сообщается, мужчине внезапно стало плохо.

    Также мы писали о том, что в троллейбусе Киева продают отмененные билеты. В частности, талончики продолжают продавать пассажирам троллейбуса, и обеспечивает билетами людей водитель на остановках, когда граждане заходят в салон.

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