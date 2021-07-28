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"Пасажири весь час чекали": у Харкові водій зупинив трамвай, щоб покурити з другом (відео)

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Харків, Середа 28 липня 2021 17:20
"Пасажири весь час чекали": у Харкові водій зупинив трамвай, щоб покурити з другом (відео) Колаж РБК-Україна: у Харкові водій зупинив трамвай
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові водій трамваю зупинив транспорт, щоб вийти на перекур. Весь час чоловік просто стояв і розмовляв із товаришем.

Відео опублікували в Telegram-каналі "ХарківLive".

Так, інцидент стався зранку 28 липня у трамваї, який курсував 8 маршрутом. У момент, коли водій зупинив транспорт і курив із товаришем, пасажири чекали продовження руху.

На відео видно, як двоє чоловіків стоять під автобусною зупинкою курять і про щось бурхливо розмовляють. Автор ролика зітхає "він ще за це гроші отримує".

Скільки часу тривала "вимушена зупинка" не повідомляється.

    "Водій трамвая зупинився покурити і поговорити", - сказано в повідомленні.

    Раніше ми повідомляли, що у Києві водій тролейбуса помер за кермом. Як повідомляється, чоловікові раптово стало зле.

    Також ми писали про те, що у тролейбусі Києва продають скасовані квитки. Зокрема, талончики продовжують продавати пасажирам тролейбуса, й забезпечує квитками людей водій на зупинках, коли громадяни заходять в салон.

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