"Пасажири весь час чекали": у Харкові водій зупинив трамвай, щоб покурити з другом (відео)

У Харкові водій трамваю зупинив транспорт, щоб вийти на перекур. Весь час чоловік просто стояв і розмовляв із товаришем.

Так, інцидент стався зранку 28 липня у трамваї, який курсував 8 маршрутом. У момент, коли водій зупинив транспорт і курив із товаришем, пасажири чекали продовження руху.

На відео видно, як двоє чоловіків стоять під автобусною зупинкою курять і про щось бурхливо розмовляють. Автор ролика зітхає "він ще за це гроші отримує".

Скільки часу тривала "вимушена зупинка" не повідомляється.

"Водій трамвая зупинився покурити і поговорити", - сказано в повідомленні.