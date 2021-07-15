В Киеве водитель троллейбуса умер за рулем: внезапно стало плохо (фото)

В Киеве водителю троллейбуса внезапно стало плохо за рулем и он умер - трагедия произошла сегодня утром на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой в Подольском районе столицы. Мужчине оказывали первую помощь до приезда "скорой", но спасти жизнь, к сожалению, не удалось.

Об этом 15 июля передали в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения".

Отмечается, что около половины девятого утра работник столичной службы спасения заметил внезапно остановившийся троллейбус - вскоре выяснилось, что водителю общественного транспорта во время движения стало плохо.

Спасатель сразу позвонил в "103" и также позвал коллег из службы КАРС, так как их отделение находится рядом.

Реанимационные мероприятия проводили до прибытия бригады неотложки, и затем медики более получаса боролись за жизнь водителя. Но, увы, тщетно.

В Киеве умер водитель троллейбуса во время движения (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

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