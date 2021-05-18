Пассажиры устроили массовое побоище в аэропорту: все началось со ссоры двух женщин (видео)

Пассажиры лоукостера Wizz Air устроили массовое побоище в аэропорту Лутон в Лондоне. В результате 17 людей было задержано правоохранителями.
Об этом пишет avianews.
Сообщается, что пассажиры били друг друга руками и ногами. Один из участников потасовки даже схватился было за мусорную корзину, чтобы использовать ее, как дополнительное орудие. Но она оказалась слишком тяжелой.
Конфликт начался из-за того, что один из пассажиров бросил в другого бутылку с водой в ответ на оскорбления его спутницы.
До этого женщина успела поругаться еще с одной пассажиркой. О чем спорили женщины не уточняется.
В результате стычки было арестовано 17 человек, 11 из них были выпущены под залог.
Известно также, что четверым пассажирам пришлось отправиться в больницу для оказания необходимой медицинской помощью.
Видео: Пассажиры устроили драку в аэропорту Лондона
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