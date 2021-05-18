Пассажиры устроили массовое побоище в аэропорту: все началось со ссоры двух женщин (видео)

Сообщается, что пассажиры били друг друга руками и ногами. Один из участников потасовки даже схватился было за мусорную корзину, чтобы использовать ее, как дополнительное орудие. Но она оказалась слишком тяжелой.

Конфликт начался из-за того, что один из пассажиров бросил в другого бутылку с водой в ответ на оскорбления его спутницы.

До этого женщина успела поругаться еще с одной пассажиркой. О чем спорили женщины не уточняется.

В результате стычки было арестовано 17 человек, 11 из них были выпущены под залог.

Известно также, что четверым пассажирам пришлось отправиться в больницу для оказания необходимой медицинской помощью.

Видео: Пассажиры устроили драку в аэропорту Лондона