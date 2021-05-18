ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пассажиры устроили массовое побоище в аэропорту: все началось со ссоры двух женщин (видео)

Новина українською →
Лондон, Вторник 18 мая 2021 10:05
Пассажиры устроили массовое побоище в аэропорту: все началось со ссоры двух женщин (видео) Коллаж РБК-Украина: Пассажиры устроили массовое побоище в аэропорту
Автор: Светлана Мащенко

Пассажиры лоукостера Wizz Air устроили массовое побоище в аэропорту Лутон в Лондоне. В результате 17 людей было задержано правоохранителями.

Об этом пишет avianews.

Сообщается, что пассажиры били друг друга руками и ногами. Один из участников потасовки даже схватился было за мусорную корзину, чтобы использовать ее, как дополнительное орудие. Но она оказалась слишком тяжелой.

Конфликт начался из-за того, что один из пассажиров бросил в другого бутылку с водой в ответ на оскорбления его спутницы.

До этого женщина успела поругаться еще с одной пассажиркой. О чем спорили женщины не уточняется.

В результате стычки было арестовано 17 человек, 11 из них были выпущены под залог.

Известно также, что четверым пассажирам пришлось отправиться в больницу для оказания необходимой медицинской помощью.

Видео: Пассажиры устроили драку в аэропорту Лондона

Ранее сообщалось, что тысячи хасидов застряли в аэропортах Украины без еды и воды.

Также мы писали, что аэропорт "Киев" отменил рейсы и громко оскандалился.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь аэропорт
LITE
Праздник 18 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 18 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины