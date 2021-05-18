Пасажири влаштували масове побоїще в аеропорту: все почалося зі сварки двох жінок (Відео)

Пасажири лоукостера Wizz Air влаштували масове побоїще в аеропорту Лутон в Лондоні. В результаті 17 людей було затримано правоохоронцями.

Повідомляється, що пасажири били один одного руками і ногами. Один з учасників бійки навіть схопився було за сміттєвий кошик, щоб використовувати його, як додаткове знаряддя. Але він виявився занадто важким.

Конфлікт почався через те, що один з пасажирів кинув в іншого пляшку з водою у відповідь на образи його супутниці.

До цього жінка встигла посваритися ще з однією пасажиркою. Про що сперечалися жінки не уточнюється.

В результаті сутички було заарештовано 17 осіб, 11 з них були випущені під заставу.

Відомо також, що чотирьом пасажирам довелося відправитися в лікарню для надання необхідної медичної допомоги.

Відео: пасажири влаштували бійку в аеропорту Лондона