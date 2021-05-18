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Пасажири влаштували масове побоїще в аеропорту: все почалося зі сварки двох жінок (Відео)

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Лондон, Вівторок 18 травня 2021 10:05
Пасажири влаштували масове побоїще в аеропорту: все почалося зі сварки двох жінок (Відео) Колаж РБК-Україна: пасажири влаштували масове побоїще в аеропорту
Автор: Світлана Мащенко

Пасажири лоукостера Wizz Air влаштували масове побоїще в аеропорту Лутон в Лондоні. В результаті 17 людей було затримано правоохоронцями.

Про це пише avianews.

Повідомляється, що пасажири били один одного руками і ногами. Один з учасників бійки навіть схопився було за сміттєвий кошик, щоб використовувати його, як додаткове знаряддя. Але він виявився занадто важким.

Конфлікт почався через те, що один з пасажирів кинув в іншого пляшку з водою у відповідь на образи його супутниці.

До цього жінка встигла посваритися ще з однією пасажиркою. Про що сперечалися жінки не уточнюється.

В результаті сутички було заарештовано 17 осіб, 11 з них були випущені під заставу.

Відомо також, що чотирьом пасажирам довелося відправитися в лікарню для надання необхідної медичної допомоги.

Відео: пасажири влаштували бійку в аеропорту Лондона

Раніше повідомлялося, що тисячі хасидів застрягли в аеропортах України без їжі і води.

Також ми писали, що аеропорт "Київ" скасував рейси і голосно оскандалився.

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