В Днепре троллейбус и легковушка не поделили дорогу, есть пострадавшие (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

В ДТП пострадали 3 человека

Троллейбус и легковой автомобиль попали в ДТП, в результате чего пострадали три человека, находящиеся в салоне Chevrolet. Авария произошла вечером 27 мая в Днепре на Набережной Победы, передает "Информатор".

На место происшествия прибыли патрульные и медики. Правоохранители проверили на драггере водителя легковушки, и результат показал 0,64 промилле при норме 0,2. Вместе с ним в авто находились девушка и парень, у которого диагностировали черепно-мозговую травму.

Молодого человека сразу забрала карета "скорой", а водитель и девушка получили небольшие ушибы и ссадины.

Фото: dp.informator.ua

Пассажиры троллейбуса в ДТП не пострадали.

Общественный транспорт ехал по маршруту №10. По словам свидетелей аварии, троллейбус собирался перестраиваться в правую полосу для поворота, однако в это время в крайней правой полосе ехала легковушка. Водитель Chevrolet, пытаясь избежать столкновения с транспортом, резко повернул и врезался в столб.

Как рассказал кондуктор троллейбуса, авто двигалось быстро и "появилось в считаные секунды".

Видео: YouTube / informator.ua

Как сообщалось ранее, в марте в Киеве в Деснянском районе автомобиль Daewoo столкнулся с троллейбусом, в результате чего погиб пассажир легковушки, два человека госпитализированы.

Также мы писали о том, что в центре Чернигова сгорел троллейбус прямо во время движения. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, не так давно в Киеве троллейбус внезапно вылетел с дороги на тротуар и врезался в бетонное ограждение.