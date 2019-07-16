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Пасажири самі штовхали в депо: у Києві сталася НП з тролейбусом (відео)

STYLERПодії    16.07.2019 - 14:29
Пасажири самі штовхали в депо: у Києві сталася НП з тролейбусом (відео)
Пасажирам довелося штовхати тролейбус у Києві (колаж: РБК-Україна)

У Києві сталася прикра пригода з одним з тролейбусів

У Києві сталася НП з одним з тролейбусів. Транспортний засіб зламався, ледве встигнувши виїхати з депо. Тролейбус зупинився, перекривши вулицю Максимовича а Голосіївському районі столиці. Відео з подією опублікував ресурс Київ Оперативний у Facebook.

Через те, що тролейбус №45 заважав проїзду авто, водії інших автомобілів приєдналися до пасажирів, щоб відштовхати поламаний транспорт назад у депо.

"Пасажири і водії штовхають його назад щоб звільнити дорогу.
Виникає цілком законне питання - а чому на маршрут випускають несправний громадський транспорт?" - сказано в описі відео.

 

Тролейбус 45-го маршруту зламався прямо на виїзді із депо, перекривши вулицю Трутенка. Пасажири і водії штовхають його назад аби звільнити дорогу. Постає цілком закон питання - а чому на маршрут випускають несправний громадський транспорт? (с) Макс Юр'єв

Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 16 липня 2019 р.

Пасажирам довелося штовхати тролейбус у Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Зазначимо, що більшість коментаторів з гумором оцінили подібну подію. припустивши, що тролейбус штовхав той, хто не оплатив проїзд.

  • Праця пасажирів оплачена? Цікаво, коли буде фото "Пасажири метро штовхають поїзд в депо?"
  • Питання до головного інженера, до водія, до слюсаря.
  • Всі механіки в Польщі, працювати нікому.
  • Я так вважаю, штовхають ті, хто не оплатив проїзд?
  • Сучасному транспорту в Києві бути!
  • І за що платяться 8 грн...

Пасажири самі штовхали в депо: у Києві сталася НП з тролейбусом (відео)

Пасажирам довелося штовхати тролейбус у Києві (скрін: facebook.com)

Раніше ми писали, що у Дніпрі тролейбус і легковик не поділили дорогу. В результаті було госпіталізовано кілька людей.

Нагадаємо, у Києві в Деснянському районі автомобіль Daewoo зіткнувся з тролейбусом, в результаті чого загинув пасажир легковика, дві людини госпіталізовано.

Також ми писали про те, що у центрі Чернігова згорів тролейбус прямо під час руху. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.

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