Пассажиры бегают и орут: на Укрзализныце произошло ЧП

Укрзализныця угодила в неприятности из-за скандального экспресса в Борисполь, на который все чаще жалуються пассажиры. Об этом сообщил Богдан Гайдук на своей Facebook-странице.

Мужчина рассказал, что попытка поездки в аєропорт на Бориспольском экспрессе обернулась для него неприятностями. Дело в том, что на входе к 14-й платформе поставили около шести терминалов для оплаты картой за билеты. Но устройства снимали деньги, а билеты не выдавали.

Пассажиры, которым оставалось пять минут до поезда, не могли сесть в вагоны из-за отсутствия билетов. Девушка-администратор ничего не могла сделать, нервничала, стояла бледная, - рассказывает Богдан.

Ко времени посадки на платформе скопилась толпа разъяренных пассажиров с "мегасумками", которые пытались штурмом взять "гиперлуп". Причем температура воздуха была невыносимая - около 35 градусов. А следующий поезд по расписанию должен прийти только через час.

Богдан Гайдук пишет, что от поездки на экспрессе он решил воздержаться.

"Короче, в очередной раз наши сумели доказать, что какой бы современный транспорт не запускали - получается лоховоз", - пишет несостоявшийся пассажир.

Бориспольский экспрес - Укрзализныця снова попала в скандал (скрин: facebook.com/gaiduk.b)

Ранее сообщалось, что Укрзализныця оскандалилась из-за плохого обслуживания в поезде Ужгород-Киев. Пассажиры пожаловались на невыносимую духоту в вагоне, а проводники отказались открывать окна.

К слову, недавно Укрзализныця оскандалилась из-за протекающей крыши пассажирского вагона в поезде №667 Луцк-Черновцы.