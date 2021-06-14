Пассажир упал с полки и умер: что не так с безопасностью Укрзализныци и как уберечься

Хотя ремни безопасности должны выдаваться каждому, их зачастую в поезде не предлагают, а иногда и вовсе отказывают.

Что случилось в плацкарте РаховКиев

28-летний парень из Тернополя вместе с женой ехал на отдых. Когда он ночью упал с верхней полки, уверил супругу, что все в порядке. Но под утро парню стало плохо и он умер.

Предварительно в Укрзализныце говорят, что ремни на полке были, но пассажир ими не воспользовался.

Один из пассажиров, который ехал в том самом поезде, говорит, что рейс задержали в Фастове из-за смерти человека. Кроме того, он рассказал, что на просьбу выдать ремни 10-летнему мальчику проводник сказал, что их нет.

После трагедии ремни появились в этом поезде на всех верхних полках.

Взрослые ремни безопасности не любят

Такие ремни обычно просят только детям, а взрослые их не любят, говорит начальница поезда Светлана Костенко.

"Сегодня одного проводника обматерили. Они им (пассажирам. - Ред.) мешают, они их закидают наверх. Сегодня даже в мусорник повыбрасывали", - говорит Светлана.

Взрослые пассажиры говорят, что не пользуются ремнями.

Интересно, что присутствие ремней безопасности на верхней полке - не прихоть пассажиров, а обязательное требование с 2019-го года. Проводник должен их вешать перед началом рейса. Если их нет, вы можете попросить защитное средство у проводника, а в случае отказа позвонить на горячую линию Укрзализныци.

Видео: Пассажир упал с полки и умер в поезде Укрзализныци