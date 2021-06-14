Пасажир впав з полиці і помер: що не так з безпекою Укрзалізниці і як уберегтися

Хоча ремені безпеки повинні видаватися кожному, їх часто в поїзді не пропонують, а іноді і зовсім відмовляють.

Що сталося в плацкарті Рахів-Київ

28-річний хлопець з Тернополя разом з дружиною їхав на відпочинок. Коли він вночі впав з верхньої полиці, запевнив дружину, що все в порядку. Але під ранок хлопцеві стало погано і він помер.

Попередньо в Укрзалізниці кажуть, що ремені на полиці були, але пасажир ними не скористався.

Один з пасажирів, який їхав у тому самому поїзді, каже, що рейс затримали у Фастові через смерть людини. Крім того, він розповів, що на прохання видати ремені 10-річному хлопчикові провідник сказав, що їх немає.

Після трагедії ремені з'явилися в цьому поїзді на всіх верхніх полицях.

Дорослі ремені безпеки не люблять

Такі ремені зазвичай просять тільки дітям, а дорослі їх не люблять, каже начальниця поїзда Світлана Костенко.

"Сьогодні одного провідника обматюкали. Вони їм (пасажирам. - Ред.) заважають, вони їх закидають наверх. Сьогодні навіть у смітник повикидали", - каже Світлана.

Дорослі пасажири кажуть, що не користуються ременями.

Цікаво, що присутність ременів безпеки на верхній полиці - не примха пасажирів, а обов'язкова вимога з 2019-го року. Провідник повинен їх вішати перед початком рейсу. Якщо їх немає, ви можете попросити захисний засіб у провідника, а в разі відмови зателефонувати на гарячу лінію Укрзалізниці.

Відео: Пасажир впав з полиці і помер у поїзді Укрзалізниці