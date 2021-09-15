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Пасажир розніс "комфорт" в вагонах Укрзалізниці: "сидіння просиджені до цвяхів" (фото)

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Середа 15 вересня 2021 09:05
Пасажир розніс "комфорт" в вагонах Укрзалізниці: "сидіння просиджені до цвяхів" (фото) Eмови в поїзді "Укрзалізниці" обурили українця (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Пасажир "Укрзалізниці", який їхав з Херсона до Львова, поскаржився на умови в вагоні. Зокрема, він каже, що вагон старий та дуже брудний.

Про це в Instagrami написав користувач "sazonov.84"

За його словами, у поїзді дихати було нічим, а із сидінь стирчали цвяхи.

"Подорожуй, як король. Вагони ну точно мої ровесники, все старе і брудне. Тепловоз просто древній (72-го року випуску), коптить, у вагоні дихати нічим. Сидіння просиджені до жорсткості алмазів, причому періодично з цих алмазів стирчать маленькі підступні гвоздики, які легко зроблять з ваших штанів модні хіпстерські траузери", – написав пасажир.

Також він додав, що альтернативи, як дістатися, в українця не було.

"Втім, заткнемо вуха шматочками піни, що стирчить вдосталь зі старих віконних рам і не будемо сперечатися", – поскаржився пасажир.

Уже кілька років "Укрзалізниця" перебуває в кризовому стані через неефективну роботу топменеджменту і високий рівень корупції. За підсумками 2020 року "Укрзалізниця" отримала майже 12 млрд грн збитків і опинилася на межі дефолту. Як кажуть експерти, інфраструктура "Укрзалізниці" має бути модернізована.

У коментарях користувачі шоковані від умов в поїздах "Укрзалізниці".

  • Який жах;
  • Паровоз виглядає епічно;
  • Раритет якийсь;
  • Слава Героям-залізничникам;
  • Думаю налагодиться з поїздами;
  • Я такого ще не бачив, це точно. Думав і не побачу.

Раніше ми повідомляли, що в мережі висміяли "креатив" працівників Укрзалізниці. Зокрема, люстру до стелі приліпили медичним пластиром від мозолів.

Також ми писали, що у вагоні Укрзалізниці знайшли унікальний "пекельний" туалет.

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Укрзалізниця
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