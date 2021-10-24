Пассажир показал, как без COVID-сертификата попасть на поезд: "договориться можно"

Пассажир Укрзализныци показал, как можно обойти новые правила поездок, связанные с обязательным наличием COVID-сертификата либо отрицательного теста на коронавирус.
Об этом в Facebook рассказал журналист Илья Лихотоп.
"Эх, ну как я и думал, сертификаты сертификатами, но "договориться" можно", - пишет молодой человек.
Он рассказал про любопытнейшею картину, которую увидел на днях на вокзале. Илья купил билет, показал сертификат и стал наблюдать, как же соблюдаются новые правила перевозок.
По словам журналиста, перед посадкой на поезд парень лет двадцати, женщина и мужчина постарше умоляли начальника поезда пустить их в вагоны, не имея и тестов, ни сертификатов. Сначала представитель Укрзализныци наотрез отказывался, но через пару минут все изменилось.
"Начальник отвечал: "Меня это не интересует, не тратьте мое и свое время". Но что-то за две минуты изменилось и начальник уже забрал парнишку и человечка с собой куда-то", - рассказывает Илья.
Инцидент случился в поезде, который следовал из Киева в Ковель.
Напомним, что в Укрзализныце с 21 октября изменили правила посадки на поезд. Теперь помимо паспорта и билета, нужно показать COVID-сертификат.
Теперь при посадке вместе с паспортом и билетом проводники будут проверять COVID-сертификаты или наличие отрицательного теста на коронавирус. Чтобы попасть на поезд, нужно при себе иметь:
документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины против коронавируса;
документ, подтверждающий полный курс вакцинации;
Отметим, что вакцинироваться теперь можно в пункте вакцинации на вокзалах. Там же можно пройти тестирование на коронавирус, его стоимость 350 грн, а ждать нужно от 15 до 30 минут.
Новые правила действуют для перемещения пассажиров внутри страны. Они касаются всех видов транспорта, включая самолеты, автобусы и поезда.
Ранее мы писали, что Укрзализныця оскандалилась с "адской" поездкой, после которой стало плохо маленькому ребенку.