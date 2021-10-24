Пасажир показав, як без COVID-сертифіката потрапити на поїзд: "домовитися можна"

"Ех, ну як я і думав, сертифікати сертифікатами, але "домовитися" можна", - пише молодий чоловік.

Він розповів про цікаву картину, яку побачив днями на вокзалі. Ілля купив квиток, показав сертифікат і став спостерігати, як же дотримуються нових правил перевезень.

За словами журналіста, перед посадкою на поїзд хлопець років двадцяти, жінка і чоловік постарше благали начальника поїзда пустити їх у вагони, не маючи і тестів, ні сертифікатів. Спочатку представник Укрзалізниці навідріз відмовлявся, але через пару хвилин все змінилося.

"Начальник відповідав: "Мене це не цікавить, не витрачайте мій і свій час". Але щось за дві хвилини змінилося і начальник вже забрав хлопчину і чоловічка з собою кудись", - розповідає Ілля.

Інцидент трапився в поїзді, який прямував з Києва до Ковеля.

Як тепер потрапити на поїзд?

Нагадаємо, що в Укрзалізниці з 21 жовтня змінили правила посадки на поїзд. Тепер крім паспорта і квитка, потрібно показати COVID-сертифікат.

Тепер при посадці разом з паспортом і квитком провідники будуть перевіряти COVID-сертифікати або наявність негативного тесту на коронавірус. Щоб потрапити на поїзд, потрібно при собі мати:

документ, що підтверджує отримання хоча б однієї дози вакцини проти коронавірусу;

документ, що підтверджує повний курс вакцинації;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, який дійсний протягом 72 годин.

Зазначимо, що вакцинуватися тепер можна в пункті вакцинації на вокзалах. Там же можна пройти тестування на коронавірус, його вартість 350 грн, а чекати потрібно від 15 до 30 хвилин.

Нові правила діють для переміщення пасажирів всередині країни. Вони стосуються всіх видів транспорту, включаючи літаки, автобуси і поїзди.