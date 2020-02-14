Паспорт в смартфоне: как будет выглядеть электронный документ

Министерство цифровой трансформации разработало несколько вариантов дизайна для электронного паспорта гражданина Украины, который планируют вводить в рамках программы "Государство в смартфоне". Пользоваться нововведением можно будет вместо обыкновенного паспорта, но только со смартфона. В сети стали предлагать свои варианты дизайна.

Несколько вариантов визуального оформления документа опубликовал на своей странице в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он предложил украинцам выбрать один из предложенных. Также он отметил, что для получения электронного паспорта предварительно необходимо иметь загранпаспорт и ID-карту.

"С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций)", – сообщил Федоров.

Электронный паспорт в Украине (фото: facebook.com/fedorov1991)

Главными данными паспорта он назвал ФИО, фото и номер документа. Остальные данные было предложено скрыть. Паспорт можно будет проверить по QR-коду.

Скриншот (facebook.com/fedorov1991)

В комментариях предложили и свои варианты дизайна. Пользователь с ником Олександр Левченко прикрепил изображение и написал: "мені здається, що фотографія повинна бути крупнішою, бути по центру, а текст повинен читатись, а не ті "блошки" розглядати".

Вариант дизайна электронного паспорта (facebook.com/fedorov1991)

Другой пользователь раскритиковал все идеи дизайна электронного паспорта и предложил независимую от бумажного паспорта версию дизайна.

"Об'єктивно, ваші варіки схожі на сфотканий паперовий паспорт. Ось накидав від себе, тіки без монобрів", - написал пользователь с ником Yevhen Kolotov.

Вариант дизайна электронного паспорта (facebook.com/fedorov1991)

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запустили онлайн-сервис восстановления или замены водительского удостоверения.