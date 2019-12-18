В МОН рассказали о деталях запуска студенческого е-билета

Иллюстративное фото (thedigital.gov.ua)

Пользоваться электронным студенческим можно будет через приложение "Дія"

Студенты в течение 2020 года получат возможность оформить электронные студенческие билеты с помощью онлайн-сервиса государственных услуг "Дія". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Е-билет студента станет полноценным аналогом обычного студенческого билета - он будет подтверждать статус студента и право на льготы, предусмотренные законодательством. Э-билет не нуждается в дополнительном предъявлении обычного студенческого билета или документа, удостоверяющего личность. Предъявлять сам е-билет студента можно будет с помощью приложения "Дія" на смартфоне.

Отмечается, что следующим сервисом в мобильном приложении после электронного удостоверения водителя станет электронный студенческий.

Заказать е-билет студента сможет каждый, кто уже получил обычный студенческий билет. Процедура является бесплатной и происходит исключительно по желанию.

Для того, чтобы получить е-билет, необходимо скачать на смартфон приложение онлайн-сервиса государственных услуг "Дія" и пройти идентификацию в нем. Е-билет формируется в приложении автоматически, если в Реестре студенческих (ученических) билетов в Единой государственной электронной базе по вопросам образования есть данные о студенческом билете.

Проверка достоверности е-билета студента будет осуществляться с помощью технических средств - уникального QR-кода, сайта ЕГЕБО и Реестра студенческих (ученических) билетов. Электронный студенческий билет будет иметь параллельный с обычным срок действия.

Напомним, сегодня на заседании Кабмина было принято решение о введении электронных ученических и студенческих билетов в следующем учебном году.

Ранее в Украине запустили приложение "Дія" с водительскими правами в смартфоне.