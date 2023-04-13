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Паска-синабон: як приготувати незвичайну великодню випічку

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Четвер 13 квітня 2023 08:29
Паска-синабон: як приготувати незвичайну великодню випічку Як приготувати на Великдень паску-синабон (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Рецептів паски для свята зараз дуже багато і багато хто віддає перевагу більш традиційним варіантам цієї випічки. Однак іноді хочеться чогось незвичайного – аби порадувати свою родину чи здивувати гостей.

Як приготувати смачну паску-синабон розповіла кулінарний блогер Alina FooDoo на своєму YouTube-каналі.

Що вам знадобиться:

  • 2 яйця
  • 10 г ванільного цукру
  • 200 г теплого молока
  • 18 г дріжджів (якщо брати сухі, то 6 г)
  • 60 г цукру
  • 0,5 ч. ложки цукру
  • 400-450 г борошна
  • 70 г вершкового масла кімнатної температури

Для начинки:

  • 60 г вершкового масла кімнатної температури
  • 70 г цукру
  • 15 г кориці

Для глазурі:

  • 200-250 г маскарпоне
  • 30-40 г цукрової пудри

Як приготувати паску-синабон

Візьміть дріжджі, додайте 1 ч. ложку цукру та перетріть разом. Під впливом цукру дріжджі стануть живими та м'якими. Потім додайте тепле молоко (не холодне і гаряче, саме тепле). Додайте трохи борошна із загальної кількості, щоб замісити опару і перевірити дію дріжджів. Залишіть на 5-10 хвилин у теплому місці, щоб дріжджі спрацювали.

Якщо опара підійшла, додайте 2 яйця кімнатної температури та половину чайної ложки солі. Для аромату – ванільний цукор і можна цедру апельсина. Потім насипте ще 60 г цукру і потроху додайте муку, замішуючи тісто. Вимішувати потрібно 2-3 хвилини.

Далі в тісто потрібно додати тепле вершкове масло і вимішувати, поки воно повністю не увійде в тісто. Вимішуйте ще 5-7 хвилин. Потім змастіть миску рослинною олією і покладіть тісто в неї. Накрийте його харчовою плівкою і залиште на 1 годину в теплому місці.

Коли тісто підійде, розкатайте його у прямокутник 40 на 45 см. Змішайте корицю та цукор, нанесіть на тісто ще 60 г вершкового масла та розподіліть його по всій поверхні, потім насипайте цукор із корицею.

Загорніть тісто в рулет і зробіть відмітки через кожні 5 см. Всього має вийти 8 пасочок. Наріжте за допомогою нитки. Викладайте кожну булочку у форму для паски.

Залишіть паски на 40-60 хвилин, поки тісто не збільшиться вдвічі. Випікайте паски 18-20 хвилин при температурі 180 градусів.

Потім зробіть глазур із маскарпоне та цукрової пудри та нанесіть її на паски.

До речі, раніше ми писали про те, в які дні можна пекти паски, а в які не можна.

А ще розповідали про те, які дріжджі найкраще брати для випікання паски.

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