Паска-синабон: как приготовить необычную пасхальную выпечку

Рецептов паски для праздника сейчас очень много и многие предпочитают более традиционные варианты этой выпечки. Однако иногда хочется чего-то необычного - чтобы порадовать свою семью или удивить гостей.

Что вам понадобится:

2 яйца

10 г ванильного сахара

200 г теплого молока

18 г дрожжей (если брать сухие, то 6 г)

60 г сахара

0,5 ч. ложки сахара

400-450 г муки

70 г сливочного масла комнатной температуры

Для начинки:

60 г сливочного масла комнатной температуры

70 г сахара

15 г корицы

Для глазури:

200-250 г маскарпоне

30-40 г сахарной пудры

Как приготовить паску-синабон

Возьмите дрожжи, добавьте 1 ч. ложку сахара и перетрите вместе. Под воздействием сахара дрожжи станут живыми и мягкими. Потом добавьте теплое молоко (не холодное и не горячее, а именно теплое). Добавьте немного муки из общего количества, чтобы замесить опару и проверить действие дрожжей. Оставьте на 5-10 минут в теплом месте, чтобы дрожжи сработали.

Если опара подошла, то добавьте 2 яйца комнатной температуры и половину чайной ложки соли. Для аромата - ванильный сахар и можно цедру апельсина. Потом насыпьте еще 60 г сахара и понемногу добавляйте муку, замешивая тесто. Вымешивать нужно 2-3 минуты.

Далее в тесто нужно добавить теплое сливочное масло и вымешивать, пока оно полностью не войдет в тесто. Вымешивайте еще 5-7 минут. Потом смажьте миску растительным маслом и положите в нее тесто. Накройте его пищевой пленкой и оставьте на 1 час в теплом месте.

Когда тесто подойдет, раскатайте его в прямоугольник 40 на 45 см. Смешайте корицу и сахар, нанесите на тесто еще 60 г сливочного масла и распределите его по всей поверхности, потом насыпайте сахар с корицей.

Заверните тесто в рулет, и сделайте отметки через каждые 5 см. Всего должно выйти 8 пасочек. Нарежьте с помощью нитки. Выкладывайте каждую булочку в форму для паски.

Оставьте паски на 40-60 минут, пока тесто не увеличится в два раза. Выпекайте паски 18-20 минут при температуре 180 градусов.

Потом сделайте глазурь из маскарпоне и сахарной пудры и нанесите ее на паски.