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Паска-синабон: как приготовить необычную пасхальную выпечку

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Четверг 13 апреля 2023 08:29
Паска-синабон: как приготовить необычную пасхальную выпечку Как приготовить на Пасху паску-синабон (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Рецептов паски для праздника сейчас очень много и многие предпочитают более традиционные варианты этой выпечки. Однако иногда хочется чего-то необычного - чтобы порадовать свою семью или удивить гостей.

Как приготовить невероятно вкусную паску-синабон рассказала кулинарный блогер Alina FooDoo на своем YouTube-канале.

Что вам понадобится:

  • 2 яйца
  • 10 г ванильного сахара
  • 200 г теплого молока
  • 18 г дрожжей (если брать сухие, то 6 г)
  • 60 г сахара
  • 0,5 ч. ложки сахара
  • 400-450 г муки
  • 70 г сливочного масла комнатной температуры

Для начинки:

  • 60 г сливочного масла комнатной температуры
  • 70 г сахара
  • 15 г корицы

Для глазури:

  • 200-250 г маскарпоне
  • 30-40 г сахарной пудры

Как приготовить паску-синабон

Возьмите дрожжи, добавьте 1 ч. ложку сахара и перетрите вместе. Под воздействием сахара дрожжи станут живыми и мягкими. Потом добавьте теплое молоко (не холодное и не горячее, а именно теплое). Добавьте немного муки из общего количества, чтобы замесить опару и проверить действие дрожжей. Оставьте на 5-10 минут в теплом месте, чтобы дрожжи сработали.

Если опара подошла, то добавьте 2 яйца комнатной температуры и половину чайной ложки соли. Для аромата - ванильный сахар и можно цедру апельсина. Потом насыпьте еще 60 г сахара и понемногу добавляйте муку, замешивая тесто. Вымешивать нужно 2-3 минуты.

Далее в тесто нужно добавить теплое сливочное масло и вымешивать, пока оно полностью не войдет в тесто. Вымешивайте еще 5-7 минут. Потом смажьте миску растительным маслом и положите в нее тесто. Накройте его пищевой пленкой и оставьте на 1 час в теплом месте.

Когда тесто подойдет, раскатайте его в прямоугольник 40 на 45 см. Смешайте корицу и сахар, нанесите на тесто еще 60 г сливочного масла и распределите его по всей поверхности, потом насыпайте сахар с корицей.

Заверните тесто в рулет, и сделайте отметки через каждые 5 см. Всего должно выйти 8 пасочек. Нарежьте с помощью нитки. Выкладывайте каждую булочку в форму для паски.

Оставьте паски на 40-60 минут, пока тесто не увеличится в два раза. Выпекайте паски 18-20 минут при температуре 180 градусов.

Потом сделайте глазурь из маскарпоне и сахарной пудры и нанесите ее на паски.

Кстати, ранее мы писали о том, в какие дни можно печь паски, а в какие нельзя.

А еще рассказывали о том, какие дрожжи лучше всего брать для выпекания паски.

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