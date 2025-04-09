Паска підгоріла? Ось як врятувати випічку і не зіпсувати свобі настрій

Деякі люди купують великодні паски в магазинах або кондитерських, тоді як інші - печуть самостійно. Але не завжди випічка виходить ідеальною та може підгоріти.

Причини підгорання випічки

Завелика температура

Якщо духовка надто гаряча (понад 180°C), тісто не встигає пропектися всередині, зате швидко буде підгорати зверху чи знизу.

До того ж, якщо форма стоїть надто близько до верхнього або нижнього нагрівального елемента - верхівка або дно можуть підгоріти.

Температура на дисплеї не завжди відповідає реальній. Маленький духовий термометр допоможе уникнути сюрпризів.

Занадто солодке тісто

Не всі знають, але цукор і молоко в тісті карамелізуються при високій температурі, і якщо таких інгредієнтів багато, то верх може швидше темніти або горіти.

Неправильна форма або велика висота тіста

Висока паска вимагає більш тривалого та повільного випікання - якщо час або температура не підібрані правильно, є випічка підгорить.

Форми з темного металу або тонкі алюмінієві швидше нагріваються, через що дно або боки паски можуть згоріти.

Що робити, якщо паска вже підгоріла

Обріжте підгорілу частину

Якщо згоріла тільки верхівка або низ - обережно зріжте ножем темну кірку. Можна потерти теркою, щоб прибрати тонкий шар підгорілого.

Прикрий глазур’ю або декором

Після зрізання верхівки можна залити паску глазур’ю (цукровою або шоколадною). Додайте посипку, кокосову стружку, горішки чи сухофрукти. Так випічка буде виглядати гарною та смачною.

Подайте з кремом або сиропом

Якщо паска трохи суха через підгоряння, то подайте її з медом, варенням, вершковим кремом або солодким сиропом.

Зробіть кейк-попси

Якщо паска сильно підгоріла та вийшла сухою, то кейк-попси - гарна ідея. Подрібніть випічку у велику миску, а потім додайте глазур. З’єднайте їх разом і розкачайте кульки та дайте їм охолонути до твердості, а потім вставте в кожну кульку паличку. Занурюйте та обваляйте їх в будь-яку начинку та насолоджуйтесь.

Додамо, приблизно через 20-30 хвилин від початку випікання - коли верх підрум’яниться, то накрийте верх паски фольгою. Вона захистить від підгоряння, але дасть пасці допектися всередині. Також оптимальна температура для випікання - 160-170°C.