Паска подгорела? Вот как спасти выпечку и не испортить себе настроение

Некоторые люди покупают пасхальные паски в магазинах или кондитерских, тогда как другие - пекут самостоятельно. Но не всегда выпечка получается идеальной и может подгореть.

Причины подгорания выпечки

Слишком высокая температура

Если духовка слишком горячая (более 180°C), тесто не успевает пропечься внутри, зато быстро будет подгорать сверху или снизу.

К тому же, если форма стоит слишком близко к верхнему или нижнему нагревательному элементу - верхушка или дно могут подгореть.

Температура на дисплее не всегда соответствует реальной. Маленький духовой термометр поможет избежать сюрпризов.

Слишком сладкое тесто

Не все знают, но сахар и молоко в тесте карамелизируются при высокой температуре, и если таких ингредиентов много, то верх может быстрее темнеть или гореть.

Неправильная форма или большая высота теста

Высокая паска требует более длительного и медленного выпекания - если время или температура не подобраны правильно, выпечка подгорит.

Формы из темного металла или тонкие алюминиевые быстрее нагреваются, из-за чего дно или бока паски могут сгореть.

Что делать, если паска уже подгорела

Обрежьте подгоревшую часть

Если сгорела только верхушка или низ - осторожно срежьте ножом темную корку. Можно потереть теркой, чтобы убрать тонкий слой подгоревшего.

Прикрой глазурью или декором

После срезания верхушки можно залить паску глазурью (сахарной или шоколадной). Добавьте посыпку, кокосовую стружку, орешки или сухофрукты. Так выпечка будет выглядеть красивой и вкусной.

Подайте с кремом или сиропом

Если паска немного сухая из-за подгорания, то подайте ее с медом, вареньем, сливочным кремом или сладким сиропом.

Сделайте кейк-попсы

Если паска сильно подгорела и получилась сухой, то кейк-попсы - хорошая идея. Измельчите выпечку в большую миску, а затем добавьте глазурь. Соедините их вместе и раскатайте шарики и дайте им остыть до твердости, а затем вставьте в каждый шарик палочку. Окунайте и обваляйте их в любую начинку и наслаждайтесь.

Добавим, примерно через 20-30 минут от начала выпекания - когда верх подрумянится, то накройте верх паски фольгой. Она защитит от подгорания, но даст допечься внутри. Также оптимальная температура для выпекания - 160-170°C.