Паска в мультиварке: печем быстро и без вымешивания

Предлагаем самый простой способ приготовления праздничной паски. Традиционный сладкий хлеб можно без проблем приготовить в мультиварке.
Как приготовить паску, читайте ниже в нашем материале Styler.
Смешиваем все ингредиенты, в конце постепенно добавляя муку. Вымешиваем тесто, добавляем изюм. Необязательно вымешивать до состояния "не липнет к рукам".
Переносим тесто в смазанную сливочным маслом чашу мультиварки и ставим на режим "Выпечка".
Достаем немного остывшую паску, смазываем глазурью, украшаем посыпкой на свой вкус.
Ранее мы писали, как приготовить паску "Чистые руки".