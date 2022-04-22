Паска в мультиварці: печемо швидко й без вимішування

Пропонуємо найпростіший спосіб приготування великодньої паски. Традиційний солодкий хліб можна без проблем приготувати в мультиварці.
Як приготувати паску, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Покрокове приготування
Змішуємо всі інгредієнти, в кінці поступово додаючи борошно. Вимішуємо тісто, додаємо родзинки. Необов'язково вимішувати до стану "не липне до рук".
Переносимо тісто в змащену вершковим маслом чашу мультиварки і ставимо на режим "Випічка".
Дістаємо трохи охололу паску, змащуємо глазур'ю, прикрашаємо посипкою на свій смак.
Раніше ми писали, як приготувати паску "Чисті руки".