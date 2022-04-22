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Паска в мультиварці: печемо швидко й без вимішування

Скріншот: Як приготувати паску в мультиварці
Автор: Світлана Мащенко

Пропонуємо найпростіший спосіб приготування великодньої паски. Традиційний солодкий хліб можна без проблем приготувати в мультиварці.

Як приготувати паску, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Інгредієнти:

  • мука - 4 склянки,
  • молоко - 1 склянка,
  • дріжджі - 50 г,
  • цукор - 5 ст. л.,
  • ванільний цукор - 1 пакетик,
  • сіль - щіпка,
  • олія - 4 ст. л.,
  • яйця - 2 шт.,
  • родзинки - 100 г,
  • посипка для паски.

Покрокове приготування

Змішуємо всі інгредієнти, в кінці поступово додаючи борошно. Вимішуємо тісто, додаємо родзинки. Необов'язково вимішувати до стану "не липне до рук".

Переносимо тісто в змащену вершковим маслом чашу мультиварки і ставимо на режим "Випічка".

Дістаємо трохи охололу паску, змащуємо глазур'ю, прикрашаємо посипкою на свій смак.

Раніше ми писали, як приготувати паску "Чисті руки".

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