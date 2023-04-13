Паска з горішками та апельсиновою цедрою. Неймовірний рецепт від Клопотенка

Підготовка до приготування

У мисці розведіть 20 г дріжджів, 150 мл молока та 1 ст. л цукру. Відставте на 20 хв.

8 жовтків збийте з 200 г цукру.

50 г волоських горіхів замочіть у 50 мл молока.

100 г вершкового масла розтопіть.

зніміть цедру із 2 апельсинів.

Покроковий рецепт приготування

Замісіть опару - 500 г борошна та збиті жовтки. Поставте цю суміш підійти приблизно на 20-30 хвилин.

Потім додайте в борошно з жовтками: цедру апельсина, розтоплене масло і горіхи.

Добре замісіть тісто. Поставте його на годину підходити у тепле місце.

Форму для паски застелите пергаментом, викладіть в неї тісто і дайте постояти йому ще 20 хвилин.

Випікайте приблизно 50 хвилин при 180 градусах.

Як зробити помадку

Поки паска холоне, ви можете зробити помадку. Збийте 2 білки, додайте до них 200 г цукрової пудри. Потім замочіть у 50 мл води 5-7 г желатину. Розтопіть його на водяній бані. Змішайте вінчиком желатин та глазур.