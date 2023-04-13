Паска з горішками та апельсиновою цедрою. Неймовірний рецепт від Клопотенка
Випікання пасок на Великдень – це своєрідне таїнство. Так, серед різноманітності варіантів цієї святкової випічки важко визначитися, яку приготувати. Спробуйте приготувати паску від Євгена Клопотенка, прикрашену горішками та апельсиновою цедрою!
Рецептом кулінар поділився на своїй сторінці у Instagram.
Підготовка до приготування
- У мисці розведіть 20 г дріжджів, 150 мл молока та 1 ст. л цукру. Відставте на 20 хв.
- 8 жовтків збийте з 200 г цукру.
- 50 г волоських горіхів замочіть у 50 мл молока.
- 100 г вершкового масла розтопіть.
- зніміть цедру із 2 апельсинів.
Покроковий рецепт приготування
Замісіть опару - 500 г борошна та збиті жовтки. Поставте цю суміш підійти приблизно на 20-30 хвилин.
Потім додайте в борошно з жовтками: цедру апельсина, розтоплене масло і горіхи.
Добре замісіть тісто. Поставте його на годину підходити у тепле місце.
Форму для паски застелите пергаментом, викладіть в неї тісто і дайте постояти йому ще 20 хвилин.
Випікайте приблизно 50 хвилин при 180 градусах.
Як зробити помадку
Поки паска холоне, ви можете зробити помадку. Збийте 2 білки, додайте до них 200 г цукрової пудри. Потім замочіть у 50 мл води 5-7 г желатину. Розтопіть його на водяній бані. Змішайте вінчиком желатин та глазур.
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