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Паска з горішками та апельсиновою цедрою. Неймовірний рецепт від Клопотенка

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Четвер 13 квітня 2023 11:45
Паска з горішками та апельсиновою цедрою. Неймовірний рецепт від Клопотенка Рецепт паски від Клопотенка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Випікання пасок на Великдень – це своєрідне таїнство. Так, серед різноманітності варіантів цієї святкової випічки важко визначитися, яку приготувати. Спробуйте приготувати паску від Євгена Клопотенка, прикрашену горішками та апельсиновою цедрою!

Рецептом кулінар поділився на своїй сторінці у Instagram.

Підготовка до приготування

  • У мисці розведіть 20 г дріжджів, 150 мл молока та 1 ст. л цукру. Відставте на 20 хв.
  • 8 жовтків збийте з 200 г цукру.
  • 50 г волоських горіхів замочіть у 50 мл молока.
  • 100 г вершкового масла розтопіть.
  • зніміть цедру із 2 апельсинів.

Покроковий рецепт приготування

Замісіть опару - 500 г борошна та збиті жовтки. Поставте цю суміш підійти приблизно на 20-30 хвилин.

Потім додайте в борошно з жовтками: цедру апельсина, розтоплене масло і горіхи.

Добре замісіть тісто. Поставте його на годину підходити у тепле місце.

Форму для паски застелите пергаментом, викладіть в неї тісто і дайте постояти йому ще 20 хвилин.

Випікайте приблизно 50 хвилин при 180 градусах.

Як зробити помадку

Поки паска холоне, ви можете зробити помадку. Збийте 2 білки, додайте до них 200 г цукрової пудри. Потім замочіть у 50 мл води 5-7 г желатину. Розтопіть його на водяній бані. Змішайте вінчиком желатин та глазур.

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рецепт Евгений Клопотенко